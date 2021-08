Squash 3 pour Mac est une puissante application d’édition d’images par lots, désormais disponible en version bêta [U: Officially launched]

Realmac est sorti aujourd’hui avec un accès anticipé pour sa mise à jour majeure à venir sur Squash. La version 3 a été totalement réécrite avec Swift et comprend une nouvelle interface utilisateur magnifique pour redimensionner, compresser, filigraner, renommer des images, appliquer des effets et bien plus rapidement.

Mise à jour 8/3 : Squash 3 pour Mac a maintenant quitté la version bêta et est officiellement lancé.

Squash 3 incluait déjà de nombreuses fonctionnalités puissantes pendant la période d’accès anticipé. Mais pour le lancement officiel, le développeur Realmac a inclus un certain nombre de nouvelles fonctionnalités basées sur les commentaires des bêta-testeurs, notamment des préréglages, un filigrane en couches, etc.

Squash 3 pour Mac est désormais disponible directement auprès de Realmac en téléchargement gratuit avec la version standard à 29 $ et le pack de filtres Squash 3 plus à 50 $.

Realmac lancera Squash 3 plus tard cette année et avant cela, il a ouvert un accès anticipé au nouveau logiciel puissant aujourd’hui. En plus d’être totalement réécrite avec Swift, la version 3 dispose d’une toute nouvelle interface utilisateur avec une interface moderne prête pour macOS Big Sur et Monterey.

Le nouveau Squash dispose d’une conception de glisser-déposer rapide et puissante qui signifie que vous pouvez tout éditer par lots, de quelques images à de grands dossiers remplis d’entre elles. Et cela fonctionne hors ligne puisque tout est traité localement sur votre Mac.

Fonctionnalités de Squash 3:

Convertissez, redimensionnez, filigranez et compressez par lots des images d’un format à un autre en un seul clic. Convertissez les images HEIC de l’iPhone en jpg pouvant être utilisées ailleurs. Redimensionnez un dossier plein d’images, plus rapidement que vous ne pouvez ouvrir Photoshop. Appliquez de superbes filtres photo à plusieurs images. Améliorez les images avec des ajustements, comme la netteté, la vibrance, la sépia, etc. Renommer en masse les fichiers prêts à être téléchargés. Supprimez les métadonnées de localisation personnelle des photos.

Voici un aperçu de Squash 3:

Et voici quelques cas d’utilisation où Squash peut s’avérer utile :

Les photographes utilisent Squash 3 pour créer un catalogue de leurs images et appliquer facilement leur filigrane avant de les envoyer à un client ou de les télécharger sur le Web. Les développeurs Web peuvent utiliser Squash 3 pour convertir rapidement et facilement des images dans un autre format tout en réduisant la taille du fichier. Les journalistes et les blogueurs peuvent utiliser Squash 3 pour convertir de grandes captures d’écran PNG en minuscules fichiers JPG avant de les télécharger sur le CMS de leur choix. Les utilisateurs d’iPhone peuvent facilement transformer leurs fichiers HEIC dans un format plus compatible pour une utilisation avec d’autres applications et téléphones.

