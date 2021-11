‘Squeeze Box’: The Who Hit défendu par Ronnie Lane

Un jour dans les années 1970, Pete Townshend est entré dans un magasin de musique et a acheté un accordéon. L’apprentissage de l’instrument l’a inspiré à composer une chanson pendant la période où il écrivait pour ce qui est devenu l’album L’OMS Par des nombres.

Le numéro a été appelé « boîte à presser », et Pete a admis dans son autobiographie Who I Am qu’il l’a écrit entièrement pour son propre amusement, et ne l’a même pas inclus dans le lot de chansons qu’il a présenté à Roger Daltrey à considérer pour le prochain projet d’album. L’homme qui a persuadé Townshend qu’il devrait faire la chanson, avec le groupe, était son ancien compagnon de les petits visages et les visages, Ronnie Lane.

Après la version cinématographique de son épopée musicale Tommy, Pete s’est retrouvé désillusionné par les Who et a estimé que le groupe était parvenu à une conclusion naturelle. Mais il a été invité à persévérer, notamment par son gourou Meher Baba, et l’album a été achevé avec un succès et des acclamations considérables. De plus, « Squeeze Box » est devenu son single phare, sorti d’abord en Amérique, où il a fait le Billboard Hot 100 le 29 novembre 1975.

Écoutez le meilleur de The Who sur Apple Music et Spotify.

The Who n’avait pas eu de single dans le Top 20 aux États-Unis depuis « Join Together » en 1972, les attentes étaient donc assez modestes car « Squeeze Box » a fait son entrée dans les charts au n ° 89. Mais il a fait des progrès constants et, à la semaine de Noël, se situait juste en dehors du Top 40. Plus de ventes et de diffusions ont augmenté au début de 1976, et le single a culminé à la 16e place, pendant deux semaines, en février. À ce jour, il reste le single américain le plus ancien de The Who, avec une durée de conservation de 16 semaines.

Une critique de décembre 1975 par Cash Box du spectacle du groupe à Houston a fait des éloges particuliers pour la chanson, notant qu’elle « se présentait avec la même dureté de terre que les offres plus manifestes du groupe. Il convient de noter en particulier l’échange de terrain musical entre Townshend et [John] Entortillez-vous.

« Squeeze Box » est sorti au Royaume-Uni au cours de la nouvelle année et est devenu un hit du Top 10, au n ° 10, atteignant également le n ° 2 en Irlande et allant jusqu’au n ° 1 au Canada. L’enthousiasme de Ronnie Lane pour la chanson était bien placé.

Achetez ou diffusez « Squeeze Box » sur The Who By Numbers.