Cela a pris plusieurs semaines, mais Squid Game a finalement été éliminé du premier spot de streaming, et c’était par une autre série originale de Netflix. Selon Deadline, vous avez délogé Squid Game de la première place du classement de streaming américain de Nielsen. Vous avez été regardé pendant 2,7 millions de minutes la semaine du 18 au 24 octobre, soit plus du double de ce que Squid Game a reçu. Cependant, Squid Game reste actuellement l’original Netflix le plus réussi de l’histoire du service de streaming.

Squid Game est un drame de survie sud-coréen qui suit un certain nombre de personnes qui ont été invitées à se joindre à une série de défis mortels tous basés sur des jeux d’enfance. Les individus choisis pour jouer sont tous issus de communautés à faible revenu, les organisateurs de jeux masqués les incitant à risquer leur vie pour avoir la chance de gagner une richesse inimaginable. L’histoire se résume essentiellement à une description sombre et inquiétante de la disparité des classes, les joueurs étant prêts à mourir – ou même à tuer – pour avoir une chance d’améliorer leur vie en accédant à plus d’argent. L’émission a été extrêmement populaire parmi les observateurs de Netflix et a été la source de nombreux mèmes sur les réseaux sociaux au cours des deux derniers mois.

Dans You, l’ancienne star de Gossip Girl Penn Badgley incarne Joe Goldberg, un homme au passé sombre et à la personnalité obsessionnelle. Dans la saison 3 du thriller dramatique, qui vient de faire ses débuts sur Netflix, Joe et sa femme Love (Victoria Pedretti) se retrouvent à naviguer dans la vie de banlieue avec leur nouveau bébé, Henry. Très vite, les choses prennent une tournure sinistre, entraînant le couple compliqué sur une voie qui les oblige à se battre pour leur mariage.

S’adressant à InStyle dans une récente interview, Badgley a parlé franchement de ce qu’il ressent pour son personnage, en disant: « Je suis la personne la moins indulgente au monde avec Joe. » Il a ensuite comparé Joe à « une personne atteinte d’un trouble de la personnalité narcissique profond et de sociopathie ». Badgley a ajouté: « Il est clairement, pour moi, pas un bon mari. Ce n’est pas un bon père, mais les façons dont il essaie, je pense, sont universelles. Sa peur est probablement assez universelle, [but] comment il s’y prend pour répondre à tout ce qui est si terrible, évidemment. »

Badgley a ensuite proposé une interprétation intéressante de Joe, affirmant qu’il pensait que « le public lui apporte beaucoup en fait ». Il a ensuite ajouté que la « sobriété émotionnelle » perçue de Joe n’existe pas réellement. « Je ne vois pas comment on pourrait s’attendre à ce qu’une personne comme lui ait une quelconque sobriété émotionnelle, un comportement qui serait autre chose que complètement et totalement égoïste », a-t-il déclaré. « Pour moi, il se contente de flatter le public dans son esprit quand il dit ces choses. » Vos saisons 1 à 3 sont maintenant diffusées sur Netflix.