‘Squid Game’ a officiellement eu le plus grand lancement original de Netflix jamais

La légende de la nouvelle série Squid Game de Netflix continue de grandir dans les jours qui suivent sa sortie. Mardi, Netflix Geeked sur Twitter a annoncé que 111 millions de comptes mondiaux ont commencé à regarder Squid Game. Cela fait du thriller sud-coréen la première série originale de Netflix à dépasser les 100 millions de téléspectateurs au cours de sa fenêtre de lancement. Notamment, il n’a fallu que 17 jours à Squid Game pour atteindre un tel jalon. Netflix mesure généralement la fenêtre de lancement d’une émission comme ses 28 premiers jours sur le service.

Squid Game a le plus grand lancement de Netflix de tous les temps

Netflix a récemment dévoilé son top 10 des séries originales de tous les temps lors de la conférence Code 2021. Gardez à l’esprit que ces chiffres ci-dessous représentent le nombre de comptes qui ont regardé au moins deux minutes d’un épisode au cours des 28 premiers jours de l’émission sur le service de streaming :

Bridgerton Saison 1: 82 millions de comptes

lupin partie 1: 76 millions de comptes

Le sorceleur Saison 1: 76 millions de comptes

Sexe/Vie Saison 1: 67 millions de comptes

Choses étranges 3: 67 millions de comptes

L’argent Heist Partie 4: 65 millions de comptes

Tiger King Saison 1: 64 millions de comptes

Le Gambit de la Reine: 62 millions de comptes

Sweet Tooth Saison 1: 60 millions de comptes

Emily à Paris Saison 1: 58 millions de comptes

Comme vous pouvez le voir, Squid Game a fait sauter tous ces spectacles hors de l’eau. En fait, il a apparemment fallu environ deux semaines à l’émission pour battre le record. Squid Game a commencé à être diffusé le 17 septembre, ce qui signifie qu’il n’est encore sur Netflix que depuis 26 jours. On ne sait pas combien d’abonnés supplémentaires ont passé au moins deux minutes à regarder l’émission au cours des neuf derniers jours.

Il a fallu plus de 10 ans à Hwang Dong-hyuk pour créer Squid Game. Il n’a fallu que 17 jours et 111 millions de fans dans le monde pour devenir notre plus grande série au lancement (et la première à dépasser les 100 millions lors de sa première). pic.twitter.com/zVF8GjHIkQ – Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 12 octobre 2021

Bien qu’il s’agisse d’une série en langue étrangère arrivée sans grande fanfare, Squid Game va devenir le plus grand original Netflix de l’histoire du service. Un porte-parole de Netflix a déclaré à The Verge que la série avait atteint la première place du top 10 dans 94 pays. C’est tous les pays dans lesquels Netflix propose une liste des 10 meilleurs. Squid Game est également en tête de liste aux États-Unis pendant 21 jours consécutifs. C’est la plus longue émission en langue étrangère qui soit restée dans cette position.

« Avant, avec les médias plus anciens, lorsqu’un cinéaste d’un pays voulait aller apporter son film dans un autre pays, il y avait beaucoup de barrières temporelles et linguistiques », a déclaré à IndieWire le scénariste et réalisateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk. « Par exemple, s’il s’agit d’un film coréen qui s’aventure sur le marché américain, nous devions aller dans les festivals de cinéma et trouver un distributeur aux États-Unis. nous faisons. Je pense que maintenant s’il y a du bon contenu, le public mondial attend juste de le regarder. Je pense que ‘Squid Game’ est la preuve que c’est possible. Le seul problème possible qui reste pourrait être la barrière de la langue, mais je pense que les gens s’y échauffent aussi.