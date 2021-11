Squid Game a presque eu une fin alternative, explique le créateur

Le créateur de Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a révélé qu’il y avait une fin alternative prévue pour la série et je suis sous le choc.

Dans le dernier épisode de la série Netflix, Gi-hun est vu dans un aéroport sur le point de monter à bord d’un avion pour voir sa fille. Cependant, il décide ensuite de ne pas le faire après avoir parlé aux créateurs du jeu au téléphone et promet de se venger d’eux.

Et maintenant, le créateur de la série Hwang a révélé qu’ils avaient initialement pensé que la série se terminerait différemment avec Gi-hun embarquant dans l’avion pour voir sa fille.

S’adressant à Entertainment Weekly, Hwang a déclaré qu’ils avaient débattu du message qu’ils voulaient présenter avec la série et que cela était lié à leur décision de mettre fin à la série.

Il a déclaré: «Nous avons en fait lutté entre deux scénarios différents pour la fin. Il y en avait une, l’autre fin alternative, où Gi-hun monterait dans l’avion et partirait.

« Et puis il y avait bien sûr celui où il se retournait et marchait vers la caméra.

« Nous nous sommes constamment demandé si Gi-hun avait vraiment raison de prendre la décision de partir et d’aller voir sa famille, pour rechercher son propre bonheur ? Est-ce la bonne façon pour nous de proposer vraiment la question ou le message que nous voulions faire passer à travers la série ?

«Nous sommes arrivés à la conclusion que la question que nous voulions proposer ne pouvait pas être faite s’il partait dans l’avion. La question à laquelle nous voulons répondre : pourquoi le monde est-il devenu ce qu’il est maintenant ? – ne peut être répondu ou ne peut être proposé que si Gi-hun se retourne et se dirige vers la caméra. C’est ainsi que nous nous sommes retrouvés avec cette fin dans la finale.

D’accord mais je suis toujours en colère qu’il ne soit pas monté dans l’avion pour voir sa fille.

Squid Game est la série la plus réussie de Netflix, avec au moins 111 millions de téléspectateurs dans le monde.

Hier, Hwang a confirmé que la série obtiendrait une deuxième saison et il est actuellement en train de la planifier.

Squid Game est maintenant disponible sur Netflix. Pour toutes les dernières nouvelles de Netflix, des gouttes et des mèmes comme The Holy Church of Netflix sur Facebook.

Histoires connexes recommandées par cet écrivain :

• Le créateur de Squid Game a confirmé la saison deux

• Ce YouTuber a créé son propre jeu de calmar et offre au gagnant 456 000 $

• Il y a une théorie qui circule à propos d’Ali de Squid Game et cela me donne beaucoup d’espoir