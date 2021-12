Squid Game Creator parle de la saison 2… et de Star Wars | Divertissement

Le créateur de The Squid Game, Hwang Dong-hyuk, revient sur sa saison 2, laissant comme indice une curieuse comparaison à propos d’un « duel entre Dark Vador et Jedi ».

Il a fallu du temps pour confirmer sa deuxième saison après le succès que The Squid Game a donné en un temps record, devenant la série la plus réussie de l’histoire de Netflix et étant l’un des mots les plus recherchés sur Internet en 2021 avec Ibai Llanos.

Mais il faudra encore attendre que les vôtres en profitent Le jeu de calmar Saison 2, depuis son créateur, Hwang Dong-hyuk, prépare toujours dans sa tête les tenants et aboutissants qui seront dans cette nouvelle fournée d’épisodes.

Cependant, il a déjà avancé certaines choses dans une récente interview pour Entertainment Weekly, où le showrunner promet que Seong Gi-hun il montrera tout ce que vous avez appris dans les jeux d’une manière beaucoup plus active.

De plus, le créateur de The Squid Game a laissé un indice curieux sur la nouvelle saison lors d’une comparaison avec Star Wars, laissant tomber qu’il y aurait une confrontation dans le style de « Darth Vader contre Jedi ».

La comparaison est due au fait que dans les jeux il y a deux côtés clairs, les joueurs et les ouvriers chargés de veiller à ce que les règles des jeux soient strictement respectées. Mais ensuite, il y a ces joueurs qui passent de l’autre côté, comme le Leader (alias Front Man), ancien vainqueur des jeux.

Ainsi, Hwang Dong-hyuk compare ces camps avec les Sith et les Jedi de l’univers Star Wars, et laisse entendre que dans le série Netflix Nous assisterons à une telle confrontation entre Seong Gi-Hun et l’actuel leader des jeux.

« Et en même temps, en ce qui concerne le » Front Man « , qui était également un ancien vainqueur mais qui est devenu » Front Man « , il est comme Dark Vador. Certains finissent par être des Jedi et d’autres se transforment en Dark Vador, n’est-ce pas ? -hun passera par un certain point critique au cours duquel il sera également soumis à un test « , a déclaré le créateur de The Squid Game.

La saison 2 de The Squid Game arrive bientôt au catalogue Netflix. En attendant, nous vous présentons ici 11 questions sans réponse de « The Squid Game » qui devraient être résolues au cours de la deuxième saison.

Cet article a été publié dans Hobby Consolas par José Carlos Pozo.