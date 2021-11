Squid Game Crypto Scam: 11 choses à savoir pour les investisseurs en crypto sur le SQUID Rug Pull

Les créateurs de la Jeu de calmar (CCC :SQUID-USD) les cryptos sont bien installés à la suite d’une escroquerie de type « pull de tapis » qui a profité aux investisseurs trompés.

Voici tout ce que les traders de crypto doivent savoir sur l’escroquerie crypto Squid Game.

Tout d’abord, il est important de noter que la crypto Squid Game n’était en aucun cas connectée à Netflix (NASDAQ:NFLX). Au lieu de cela, il a été inspiré par la série à succès sur le service de streaming. Un crypto surgissant de nulle part basé sur une nouvelle tendance de la culture pop est un drapeau rouge majeur. Il y avait d’autres signes que la crypto Squid Game était également une arnaque. Cela inclut plusieurs fautes d’orthographe sur le site Web de la crypto. Cependant, le plus grand drapeau rouge est le fait que les investisseurs pourraient acheter, mais pas vendre la crypto. Cela a permis aux créateurs de la crypto d’effectuer facilement une traction de tapis. Un tirage au sort se produit lorsque les créateurs d’une crypto encaissent les jetons contre de l’argent réel. Cela fait chuter le prix de la crypto, car ces créateurs possèdent généralement une grande part de la crypto sur le marché. Les jetons pour la crypto Squid Game sont désormais au prix de quelques fractions de cent et ne peuvent pas être échangés. L’escroquerie crypto Squid Game agit comme un avertissement pour les autres commerçants qui se lancent dans la mobilisation d’actifs numériques sans faire leurs devoirs.

