Squid Game est la première émission à figurer en tête des charts Netflix dans chaque pays ⋆ .

Spoilers légers pour Squid Game

Contrairement à beaucoup de gens, je n’ai pas encore bingé toute la saison de Squid Game. Je viens de terminer l’épisode trois hier soir, après avoir convaincu un ami de le regarder avec moi. Il aime aussi l’horreur et regardera à peu près n’importe quoi, ce qui est un trait admirable chez une personne. Il en a été choqué et a trouvé la violence gratuite, ce qui est compréhensible. Ce n’est pas pour tout le monde, mais je vais le finir. Je suis investi dans les personnages même si je sais que ça ne va pas bien tourner pour la plupart d’entre eux.

Si vous n’êtes pas familier avec cette émission, c’est un drame sud-coréen sur une compétition de téléréalité où les perdants de chaque tour sont assassinés. Il est dirigé par un groupe mystérieux et louche qui a choisi les concurrents parce qu’ils sont désespérés et fauchés. Ils s’affrontent dans des jeux pour enfants, avec le survivant/gagnant pour gagner l’équivalent de 38 millions de dollars. C’est un commentaire sur le capitalisme final et les inégalités et comme d’autres émissions coréennes que j’ai vues, il transcende les genres. On a aussi l’impression que tout peut arriver et c’est le cas. Squid Game était l’émission numéro un la semaine dernière dans tous les pays où Netflix diffuse, ce qui est la première fois que cela se produit.

La série originale “Squid Game” de Netflix Korea a franchi une nouvelle étape en se classant n ° 1 dans les 83 pays à partir desquels la plate-forme de streaming compile actuellement ses données. De toutes les séries Netflix, “Squid Game” est le premier à figurer en tête des classements quotidiens dans les 83 pays. Selon la société d’analyse de streaming FlixPatrol, la série a même battu la série de comédie indienne n ° 1 “Kota Factory” dans le graphique quotidien, un exploit sans précédent compte tenu du fait que les téléspectateurs indiens restent généralement fidèles au contenu produit localement. Vendredi, la série s’est classée n°1 dans 81 pays à l’exception du Danemark et de la Turquie, où la série a glissé au n°2. « L’émission devrait désormais être vue par plus de 82 millions d’abonnés dans le monde au cours de ses 28 premiers jours. [since its release]”, a écrit le magazine Fortune dimanche. « Par rapport à la télévision traditionnelle, c’est plus que le nombre de jeunes de 18 à 49 ans estimés par Nielsen pour avoir regardé les 40 émissions diffusées et câblées les mieux notées de l’année dernière combinée. » Le casting de la série devrait également faire une apparition dans un prochain épisode de “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” de NBC mercredi.

[From Korean Joon Gang Daily]

Je suis ravi de voir le casting de The Tonight Show et je vais certainement enregistrer ça! Si vous n’avez pas encore regardé Squid Game, je ne le recommande que si vous aimez l’horreur. Même alors, il peut être difficile à prendre. Si vous avez regardé Squid Game et que vous recherchez plus d’horreur sud-coréenne, je vous recommande Train to Busan (je viens d’apprendre que Train to Busan 2 est sorti !), The Wailing, Kingdom, Parasite bien sûr, The Host et Sweet Home. Je n’ai pas encore regardé K-Dramas mais j’ai entendu de bonnes choses sur Vincenzo. Le créateur / réalisateur de Oh and Squid Game, Hwang Dong-hyuk, a un tas d’autres émissions que je veux regarder maintenant, en particulier Miss Granny, qui est une comédie dramatique. Je pense que j’aurai besoin de quelque chose de léger après avoir terminé.

Crédit photos : Parc Youngkyu/Netflix