Squid Game est le lancement de la série la plus populaire de Netflix; Top 10 des films et émissions révélés

Le jeu de calmar immensément populaire de Netflix a déjà été annoncé comme le lancement de série le plus populaire de la plate-forme, mais maintenant la société de streaming a mis un certain nombre à son succès.

Il a touché 142 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines. Cela compte les personnes qui ont regardé au moins deux minutes. Squid Game est l’émission la plus populaire de Netflix dans 94 pays à travers le monde.

À l’avenir, Netflix changera sa façon de mesurer l’audience. Il suivra les heures visionnées par opposition aux comptes qui regardent au moins 2 minutes de programmation. « Nous pensons que l’engagement mesuré par les heures visionnées est un indicateur légèrement meilleur du succès global de nos titres et de la satisfaction des membres », a déclaré Netflix. « Cela correspond également à la façon dont les services externes mesurent l’écoute de la télévision et attribuent un crédit approprié à la réécoute. »

Netflix a également publié des listes pour ses 10 meilleures séries et films en fonction des heures visionnées (la nouvelle métrique) et du nombre de comptes qui ont regardé au moins 2 minutes (la métrique actuelle). Squid Game est sorti en dehors de la dernière période de référence de Netflix, c’est pourquoi il n’est pas inclus.

Pour les séries télévisées, Bridgerton, Stranger Things, Money Heist et The Witcher se classent tous en tête, tandis que Bird Box, Extraction et The Irishman figurent en tête de la liste des films les plus populaires de Netflix.

Squid Game est un drame de survie coréen sur un groupe de personnes qui sont réunies pour rembourser leurs dettes en participant à une série de jeux mortels.

Le créateur et réalisateur Hwang Dong-hyuk a déclaré à Variety qu’il avait eu l’idée de Squid Game en 2008 lorsqu’il a été conçu comme un film. Cependant, les studios de cinéma coréens ont refusé de le financer en raison de ses thèmes violents.

Émissions et films les plus populaires de Netflix

Enfin, Netflix a annoncé qu’il comptait désormais 213 millions d’abonnés payants, dont 4,38 millions qui ont été ajoutés au dernier trimestre.