Squid Game saison 2 est confirmée, voici ce que nous savons jusqu’à présent

Depuis que Squid Game s’est hissé au sommet des charts de Netflix, les fans attendent avec impatience les nouvelles d’une suite. Quelles que soient les attentes de Netflix pour la série, Squid Game les a toutes dépassées pour devenir la série originale la plus populaire de tous les temps du service de streaming. Et maintenant, moins de deux mois après ses débuts records, le scénariste, réalisateur et créateur de la série Hwang Dong-hyuk a confirmé que la saison 2 de Squid Game avait bien lieu.

La saison 2 de Squid Game est confirmée

« Il y a donc eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison », a déclaré Hwang lors d’un entretien avec l’Associated Press cette semaine. « Alors j’ai presque l’impression que tu ne nous laisses pas le choix ! Mais je dirai qu’il y aura effectivement une deuxième saison. C’est dans ma tête en ce moment. Je suis actuellement dans le processus de planification. Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment cela va se produire. Alors je vous promets ceci… Gi-hun reviendra. Il fera quelque chose pour le monde.

Vous pouvez regarder la courte interview de l’AP avec le créateur de Squid Game Hwang Dong-hyuk ci-dessous :

COMEBACK SQUID : Hwang Dong-hyuk, le réalisateur, créateur, scénariste de #SquidGame dit que la série sera de retour avec plus d’aventures Gi-hun. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy – AP Entertainment (@APEntertainment) 9 novembre 2021

Il convient de noter que Netflix n’a encore fait aucune annonce concernant Squid Game saison 2. Cela dit, il était presque inévitable que la série obtienne une autre saison lorsqu’elle a commencé à battre des records. La vraie question était de savoir quand il reviendrait et à quoi il ressemblerait.

Qu’est-ce qui a changé pour Hwang Dong-hyuk ?

Peu de temps après le début de Squid Game, le créateur Hwang Dong-hyuk a déclaré à Variety qu’il était « assez fatiguant » de penser à une autre saison de Squid Game. Il a écrit et réalisé lui-même chaque épisode de la première saison, et cela lui a beaucoup demandé. Il a dit que s’il devait faire plus d’épisodes, il aurait une salle de scénaristes et voudrait également des réalisateurs expérimentés à bord.

Ses perspectives semblent avoir considérablement changé depuis cette conversation fin septembre. Il a non seulement une idée pour Squid Game saison 2, mais il a également l’air enthousiasmé par la perspective de se mettre au travail. Dans cet esprit, il a déclaré dans des interviews précédentes qu’il souhaitait faire un autre film avant de revenir à Squid Game. Nous verrons si Netflix peut changer d’avis. C’est l’émission la plus populaire de Netflix, après tout. Et tout le monde sait combien d’argent Netflix aime dépenser pour les studios et les créateurs populaires.

En attendant, vous n’avez pas à attendre pour regarder certaines des autres œuvres célèbres de Hwang. Pas plus tard que la semaine dernière, Netflix a ajouté trois films du réalisateur à sa bibliothèque de streaming en Amérique : Silenced, Miss Granny et The Fortress. Ces films diffèrent tous grandement de Squid Game tant par le ton que par le sujet, mais ils ont tous été un énorme succès en Corée du Sud à leur sortie.