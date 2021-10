Squid Game Saison 2 sur Netflix : cela arrivera-t-il et quand sortira-t-il ?

Squid Game est devenu le succès surprise en streaming de 2021. La série de neuf épisodes de Corée du Sud sur les personnes participant à une série mortelle de jeux pour enfants est devenue un énorme succès pour sa maison à Netflix. En effet, le streamer a annoncé que l’émission avait été regardée dans 142 millions de foyers au cours des quatre premières semaines depuis sa sortie le 17 septembre. Alors, quand vous avez un si gros succès, il y a sûrement une saison 2 de Squid Game en développement ? Droit?

Lire la suite: Meilleure série originale Netflix

Dans cet article, nous vous donnons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Squid Game Season 2. Y aura-t-il une deuxième saison, qui pourrait revenir s’il y en a et, surtout, quand sortira-t-elle ? Nous essayons de trouver les réponses à toutes ces questions. En attendant, vous pouvez vous inscrire pour regarder l’émission maintenant via Netflix sur le lien ci-dessous.

Avertissement: Spoilers mineurs à venir, alors continuez à vos risques et périls.

Y aura-t-il un Squid Game Saison 2 ?

Officiellement, Netflix n’a pas confirmé qu’une saison 2 de l’émission avait été commandée par le streamer. Dans une interview avec le Hollywood Reporter, le créateur de l’émission, Hwang Dong-hyuk, admet qu’il a intentionnellement conclu l’émission sur une note ouverte mais que ce n’était pas nécessairement une allumeuse pour une saison 2. En effet, l’interview l’a cité comme en disant, » . . .la pression sur moi est énorme maintenant, avec un si grand public qui attend une saison deux. À cause de toute cette pression, je n’ai pas encore décidé si je devrais ou non faire une autre saison. Dans une autre interview avec Variety, il dit qu’il pourrait écrire et réaliser un film avant de revenir à Squid Game.

Cependant, il semble être ouvert à l’idée, ajoutant que s’il crée une saison deux, il n’écrira et ne dirigera pas chaque épisode comme il l’a fait dans la saison un. En fait, il était tellement stressé lors de la première saison que six de ses dents sont tombées, selon Dong-hyuk. Il dit maintenant que n’importe quelle saison 2 de Squid Game aura d’autres scénaristes et réalisateurs pour gérer certains des épisodes.

Quand tombera-t-il sur Netflix ?

Il semble que Dong-hyuk ne soit pas pressé de revenir au Squid Game, d’après ses récentes interviews. Nous ne pensons certainement pas que la saison 2 de Squid Game tombera en 2022, et il est possible que nous devions attendre 2023 avant de le voir sur le service.

Qui pourrait revenir pour la saison 2 de Squid Game ?

Dans son interview avec Hollywood Reporter, Dong-hyuk dit qu’il y a plusieurs personnages et scénarios qui pourraient servir de base à une saison 2. Il dit que nous pourrions en apprendre davantage sur la relation entre le Front Man et son frère, le policier. Une deuxième saison pourrait également se pencher sur le mystérieux recruteur au début de Squid Game. Bien sûr, nous pourrions aussi simplement suivre le personnage principal de la série, Seong Gi-hun, que nous voyons dans l’épisode final confronter ce même recruteur qui essaie de recruter un autre joueur. Nous pourrions le voir essayer de découvrir qui dirige réellement Squid Game.