Squid Game, Vincenzo et plus à partir de 2021

Ce n’est pas seulement que 2021 a été une année fantastique pour le contenu coréen pour les abonnés Netflix. Je n’ai besoin que de prononcer trois mots – Squid Game et Hellbound – pour rappeler, qui ne devrait même plus être nécessaire, que les séries coréennes de Netflix sont de plus en plus le contenu le plus gros, le plus buzzy et le plus blockbuster que le streamer a à offrir, sur l’ensemble de la plate-forme. Bien sûr, cette tendance ne s’accélère pas dans le vide. Ce n’est pas seulement le contenu en streaming qui alimente l’ascension de la Corée en tant que Mecque mondiale du divertissement. Le pays est également une machine à succès, ayant maîtrisé une formule musicale qui a produit un succès international stupéfiant pour des groupes de K-pop comme BTS et Blackpink.

Des séries dignes de frénésie sur Netflix comme Crash Landing on You et Itaewon Class (de 2019 et 2020, respectivement) surfent sur la même vague, tout en la rendant beaucoup plus grande. Les classements et les listes comme ceux-ci sont, bien sûr, assez subjectifs – tout le monde a ses favoris. Mais tandis que la série coréenne Netflix de 2020 que vous trouverez ci-dessous sont mes choix pour certains des meilleurs et des plus agréables de l’année dernière, une chose qui peut être définitivement dite est que tout cela se terminera au moins quelque part sur les listes de fin d’année des gens.

Meilleure série coréenne Netflix en 2021

Source de l’image : Netflix

Il y a six titres que nous identifierons dans cet article. Cependant, il y en a deux que nous devons éliminer dès le départ. Tout regard en arrière sur la meilleure série coréenne Netflix au cours des 12 derniers mois est loin d’être complet sans l’inclusion de la paire que nous avons mentionnée en haut.

Jeu de calmar. Ce premier sera l’une des plus grandes versions de Netflix de tous les temps. Comme preuve de l’ampleur du fracas mondial qu’il est devenu ? Le populaire YouTuber MrBeast a recréé la série dans une seule vidéo pour sa chaîne YouTube, recueillant plus de 168 millions de vues au moment de la rédaction de cet article. Saturday Night Live a également transformé l’histoire de la série en une chanson incroyablement accrocheuse. Selon notre publication sœur Variety, Squid Game a totalement dominé la conversation télévisée à l’automne, « en tête du Top 10 de Netflix aux États-Unis pendant 24 jours et n°1 dans 94 territoires. Les données de Netflix montrent également que la série a recueilli 1,65 milliard d’heures de visionnage au cours des 28 jours suivant sa première le 17 septembre.

Enfer. Dans la foulée de Squid Game, qui revient pour une deuxième saison, Hellbound. Une autre série sombre, celle-ci a un message tout aussi important. Seulement, au lieu de se concentrer sur le capitalisme, il a quelque chose à dire sur le coût de la foi aveugle. Au cas où vous ne l’auriez pas encore regardé, dans Hellbound, nous voyons un visage effrayant se matérialiser pour dire aux pécheurs qu’ils ont été marqués pour la mort. À l’heure dite, pile à l’heure, trois démons effrayants et massifs se présentent pour soumettre la victime à un passage à tabac. Après quoi ils sont incinérés, envoyant leur âme sur son chemin.

« D’incroyables manifestations de l’enfer ont lieu au milieu de Séoul devant la foule », lit-on dans le synopsis officiel de Netflix. « Des êtres mystérieux condamnent les individus à être liés à l’enfer, et des êtres d’un autre monde apparaissent exactement à l’heure spécifiée pour tuer les condamnés dans un incendie brutal. »

Vincenzo

Source de l’image : Netflix

Un avocat de la mafia avec plus de style et de fanfaronnade dans son petit doigt que la plupart d’entre nous n’en ont dans tout notre corps fait de ce drame du début de 2021 un incontournable à ajouter à votre liste de surveillance.

Le personnage central ici est le titulaire Vincenzo Cassano, un avocat coréen-italien. Il passe une grande partie de cette série à essayer de mettre la main sur une réserve d’or caché. En cours de route, il se lie d’amitié (et défend) un groupe de propriétaires de petites entreprises. Il se rapproche également d’un collègue avocat qui est l’un des personnages féminins les plus mémorables de K-Drama. Et, bien sûr, il dispense beaucoup de justice à la mafia contre un conglomérat maléfique.

Vincenzo : « Seul le mal peut punir le mal. »

Mon nom

Source de l’image : Netflix

L’actrice principale Han So-hee m’a complètement époustouflé dans My Name, une série qui a fait ses débuts sur Netflix en octobre sur une jeune femme qui veut venger la mort de son père. Dans un récit qui se déroule d’une manière qui rappelle un peu The Departed de Martin Scorsese, son personnage (Jiwoo) rejoint le cartel de la drogue pour lequel son père travaillait ostensiblement. Elle supplie le grand patron de s’entraîner, et il y consent. Cela déclenche la transformation de cette petite jeune femme en un tueur maussade, vulnérable et extrêmement meurtrier.

J’ai mentionné The Departed, en particulier, pour une raison, cependant. Parce qu’il y a quelques rebondissements assez délicieux tout au long de cette série.

Ville natale Cha-Cha-Cha

Je n’ai jamais pensé que j’aimerais des drames coréens, mais ici, je regarde l’épisode 4 de @netflix’s Hometown Cha-Cha-Cha, en espérant que les deux principaux acteurs arrêtent de jouer et tombent ️ déjà… – Advait Saravade (@AdvaitSaravade) 26 novembre 2021

Avec un titre comme Hometown Cha-Cha-Cha, vous pouvez déjà dire que vous êtes prêt pour une cuillerée de fantaisie douce et romantique.

Il y a une raison pour laquelle celui-ci bénéficie actuellement d’un score d’audience parfait de 100% sur Rotten Tomatoes. L’intrigue de base implique un dentiste qui est à la croisée des chemins dans sa vie. Elle déménage dans un village au bord de la mer et rencontre un homme à tout faire qui passe une grande partie de son temps à aider ses voisins. Ces deux personnages incroyablement beaux et sympathiques forment l’un des couples les plus charmants que j’ai vu à la télévision depuis longtemps. Et les téléspectateurs de Netflix du monde entier semblent d’accord. Il est sorti en août, mais continue d’accumuler un nombre impressionnant de téléspectateurs. Près de 10 millions d’heures dans le monde au cours de la seule semaine dernière, selon Netflix.

Liste de lecture de l’hôpital (saison 2)

Pour moi, Hospital Playlist ressemble un peu à un croisement entre Friends, ER et Scrubs. C’est une comparaison très imparfaite, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c’est que dans cette série coréenne préférée des fans sur Netflix, vous suivez la camaraderie et les hauts et les bas d’un groupe d’amis. Mélangez cela avec un drame médical captivant. Et puis ajoutez des moments hilarants et légers pour briser la tension. Et voila ! C’est la liste de lecture de l’hôpital pour vous.

Amis depuis la faculté de médecine, les personnages au cœur de cette série se réunissent aussi régulièrement – ​​mettant de côté tout le drame et l’intensité de l’hôpital – et jouent ensemble dans un groupe. Pour se défouler, pour rester connectés les uns aux autres, et juste pour l’amour de la musique. « Chaque fois que je pense à Hospital Playlist », lit l’une de mes critiques préférées sur la série, « Je soupire toujours de bonheur. »

Je sais exactement ce que veut dire cet écrivain. Et, vraiment, vous pourriez dire la même chose à propos de tant de mes émissions coréennes préférées.

