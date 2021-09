SRCC et Vedantu organiseront l’Olympiade nationale d’économie

in

La Société d’économie, Shri Ram College of Commerce (SRCC), a lancé un appel à candidatures pour l’Olympiade nationale d’économie, une olympiade nationale d’économie au niveau scolaire pour les étudiants des classes 11 et 12. Les trois meilleurs participants de chaque classe recevront des bourses en espèces cumulatives. d’une valeur de Rs 65 000 et tous les participants recevront un certificat. Cette Olympiade est organisée en collaboration avec Vedantu, la majeure edtech.

Le tour préliminaire comprendra quatre sections : concepts économiques, raisonnement logique, études de cas et interprétation des données, avec 10 questions chacune. Chaque question compte pour une note et il n’y aura pas de note négative dans ce tour. Le tour final est un tour surprise, dont les détails ne seront partagés qu’au moment du test.

Cette Olympiade, a déclaré la SRCC, vise à fournir une plate-forme aux étudiants pour tester l’applicabilité de leurs connaissances avec des apports pratiques. Le programme et la conception de ont été structurés de manière à aider les étudiants dans leurs préparations aux examens. La date limite de candidature est le 15 octobre et les deux tours se tiendront en ligne les 17 et 24 octobre, respectivement. Les frais d’inscription sont de Rs 200, mais ceux qui s’inscrivent avant le 25 septembre ne devront payer que Rs 180 seulement.

L’Olympiade nationale d’économie de l’année dernière avait accueilli plus de 6 000 participants de 1 200 écoles et 400 villes de 10 pays.

