Srei Equipment Fin reçoit des déclarations d’intérêt de la part d’acteurs mondiaux du PE pour une perfusion allant jusqu’à 250 millions de dollars

Notamment, la Banque de réserve de l’Inde a nommé un auditeur en novembre de l’année dernière pour mener un audit spécial de Srei Infrastructure Finance et Srei Equipment Finance (SEFL).

Srei Equipment Finance, une filiale à 100% de Srei Infrastructure Finance, a annoncé jeudi avoir reçu des manifestations d’intérêt (EoI) d’investisseurs internationaux en capital-investissement pour une injection de capital allant jusqu’à 250 millions de dollars. Les fonds PE sont Arena Investors des États-Unis et Makara Capital Partners de Singapour.

Le comité de coordination stratégique de SEFL, présidé par le directeur indépendant Malay Mukherjee, coordonnera, négociera et conclura les discussions avec les investisseurs PE pour apporter le capital dans l’entreprise et conseiller la direction, a déclaré Srei Infrastructure Finance dans un dossier en bourse. Ernst & Young conseillera le comité sur l’exercice de collecte de fonds proposé.

«Le CCN gère un processus indépendant d’identification des investisseurs et a reçu une expression d’intérêt de la part d’Arena Investors et de Makara Capital Partners. Ce processus se déroule parallèlement au plan de réalignement de la dette. Le CCN engagera des discussions avec les investisseurs potentiels pour lever des capitaux frais pour l’entreprise, ce qui fournira un coussin contre le stress induit par la pandémie dans l’espace des services financiers indiens », indique le communiqué.

Srei a une dette consolidée d’environ Rs 20 000 crore auprès des banques indiennes et d’environ Rs 10 000 crore par le biais d’obligations et d’autres institutions financières.

Par le biais d’un dépôt séparé en bourse jeudi, le président Hemant Kanoria a déclaré aux investisseurs que dans les mois à venir, Srei s’attend à un engagement / progrès concret dans les domaines des plans de réalignement de la dette grâce à un processus consultatif entre différentes classes de créanciers, sous les auspices de la NCLT ou comme conseillé par les banques commerciales et des plans de levée de fonds pour consolider le capital de Srei Equipment Finance, la société d’exploitation.

Fait intéressant, Brickwork Ratings (BWR) a abaissé les notes à long terme de SIFL sur l’instrument de dette perpétuelle innovant à «BWR D» de «BWR BB» / surveillance du crédit avec des implications négatives. « La dégradation de la note est due aux retards continus dans le respect des obligations de remboursement de la dette par le SEFL et à l’applicabilité de la politique de défaut croisé des BWR qui est conforme aux directives du SEBI », a déclaré l’agence de notation.

