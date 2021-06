Srei Equipment Finance obtient un intérêt d’investissement de 2 200 crores de la part de Makara de Singapour

Après que Srei eut proposé une restructuration de la dette, ses prêteurs ont proposé la nomination d’un auditeur judiciaire avant d’approuver les plans de réalignement de la dette.

Srei Equipment Finance (SEFL), une filiale en propriété exclusive de Srei Infrastructure Finance, a annoncé vendredi avoir reçu une feuille de conditions de l’investisseur de capital-investissement basé à Singapour Makara Capital Partners, indiquant un intérêt pour un investissement de Rs 2 200 crore par voie de souscription à des capitaux propres actions et autres titres de la société.

En avril, la société avait reçu une manifestation d’intérêt (EoI) de Makara Capital pour une injection de capital. En outre, il avait reçu une EoI d’Arena Investors, basé aux États-Unis.

Le comité de coordination stratégique (SCC) de SEFL, présidé par un administrateur indépendant, évaluera l’offre de Makara Capital et fera la recommandation au conseil d’administration, selon un dossier boursier.

Auparavant, la société avait déclaré que la SCC menait un processus indépendant d’identification des investisseurs et que ce processus était mené parallèlement au plan de réalignement de la dette. “La SCC entamera des discussions avec des investisseurs potentiels pour lever de nouveaux capitaux pour l’entreprise, ce qui fournira un coussin contre le stress induit par la pandémie dans l’espace des services financiers indiens”, avait-il déclaré.

Vendredi, le certificat de Srei Infrastructure Finance sur l’ESB a clôturé en hausse de 9,94% à Rs 14,49.

La Reserve Bank of India avait nommé un auditeur en novembre de l’année dernière pour effectuer un audit spécial de Srei Infrastructure Finance et SEFL, basés à Kolkata. KPMG et DmKH & Co ont également été embauchés pour des audits médico-légaux.

Srei Equipment Finance avait approché le National Company Law Tribunal, Kolkata, avec un plan d’arrangement qui propose un arrangement avec six types de créanciers.

