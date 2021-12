Srei: l’administrateur admet les réclamations de Rs 22 910 cr des banques

Citant des problèmes de gouvernance et des défaillances des deux NBFC dans leurs diverses obligations de paiement, la RBI a remplacé leurs conseils d’administration et a nommé Sharma, ancien directeur général en chef de la Bank of Baroda, en tant qu’administrateur.

L’administrateur nommé par la Reserve Bank of India a admis des réclamations totales de Rs 22 910,49 crore de banques commerciales sur Srei Infrastructure Finance et sa filiale en propriété exclusive Srei Equipment Finance, contre le montant combiné de Rs 25 115,29 crore réclamé par eux.

L’administrateur Rajneesh Sharma a rejeté les réclamations d’environ 1 604,63 crores de Rs par les banques commerciales, tandis que 601,37 crores de Rs sont en cours de vérification au 19 novembre.

Le 8 octobre, le banc de Kolkata du National Company Law Tribunal (NCLT) a donné son accord pour engager une procédure d’insolvabilité contre Srei Infrastructure Finance et Srei Equipment Finance après que la Reserve Bank of India (RBI) a déposé des demandes d’insolvabilité à leur encontre.

La banque centrale a déposé les demandes d’insolvabilité juste après que la Haute Cour de Bombay a rejeté une requête en injonction déposée par deux promoteurs du groupe Srei contestant la décision de la RBI de remplacer les conseils d’administration de ces sociétés et d’engager une procédure d’insolvabilité à leur encontre.

La deuxième réunion du comité des créanciers de Srei Equipment Finance a été convoquée et menée lundi.

Lors de la réunion, l’administrateur a informé le comité des créanciers de l’état actuel du processus de résolution de l’insolvabilité d’entreprise (PRCI), de la composition du comité en fonction des réclamations reçues et de la voie à suivre pour la stratégie de résolution, y compris la résolution de groupe et les délais. — selon un dépôt en bourse de Srei Infrastructure Finance.

À la demande du prêteur du secteur public Uco Bank, la RBI avait déposé des demandes d’ouverture du CIRP en vertu du Code de l’insolvabilité et de la faillite contre les deux sociétés par l’intermédiaire de Sanjay Ginodia, associé principal de R Ginodia & Co.

Citant des problèmes de gouvernance et des défaillances des deux NBFC dans leurs diverses obligations de paiement, la RBI a remplacé leurs conseils d’administration et a nommé Sharma, ancien directeur général en chef de la Bank of Baroda, en tant qu’administrateur.

La banque centrale a également constitué un comité consultatif de trois membres pour assister l’administrateur. Les membres du comité sont R Subramaniakumar, ancien directeur général et PDG, Indian Overseas Bank ; T Srinivasaraghavan, ancien directeur général, Sundaram Finance ; et Farokh N Subedar, ancien directeur de l’exploitation et secrétaire général de Tata Sons.

