Sri Jagannath Puri Rath Yatra 2021: Histoire, importance et faits intéressants du char de Sri Jagannath, Puri Rath Yatra 2021 Faits

Rath Yatra est témoin du voyage annuel des divinités, Jagannath, Balaram et Subhadra. (Image IE)

Rath Yatra a commencé au temple Jagannath à Ahmedabad et au temple Sri Jagannath de Puri aujourd’hui au milieu de la pandémie de Covid. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant le temple Lord Jagannath tôt lundi matin pour assister à la fête du char. Rath Yatra est témoin du voyage annuel des divinités, Jagannath, Balaram et Subhadra sur des chars en bois géants du temple de Jagannath au sanctuaire de Gundicha. Cet événement attaque des milliers de fidèles du monde entier qui participent à la traction des trois véhicules avec des cordes pour participer au Yatra du Seigneur.

Voici quelques-uns des faits intéressants associés à Lord Jagannath Puri Rath yatra qui a 460 ans et qui est mentionné dans Brahma Purana, Skanda Purana, Padma Purana et Kapila Samhita.

Le char de Jagannath

Le char en bois est fait d’un type particulier de bois d’arbre Neem qui est ensuite démonté et va à la cuisine du temple pour être utilisé comme bois de chauffage pour cuisiner le prasad.

Le Rath Nandighosha de Lord Jagannath mesure environ 44 pieds de haut, il a des roues et des couleurs dominantes comme le rouge et le jaune. Le char de Balbhadra s’appelle Taladhwaja, mesure 43 pieds de haut et 14 roues. Le char de Subhadra en rouge et noir a 12 roues et mesure 42 pieds de haut. Les auvents pour les chars sont faits de près de 1200 mètres de tissu. Une équipe de 15 tailleurs réalise les auvents.

Rituels avant et après Rath Yatra

Le roi s’habille comme un balayeur et balaie la route avec un balai doré et de l’eau et fortifie avec de la pâte de bois de santal pour marquer le début du yatra., C’est ce qu’on appelle le rituel Chera Pahara.

Les spectateurs disent que le Rath ne bouge pas même après de nombreux efforts de la part des fidèles. Ce n’est qu’après quelques heures d’efforts cosmiques et ‘Dahuka boli’ chanté que Rath se met en mouvement.

Lord Jagannath et ses frères et sœurs prennent. Une halte sur le chemin du retour vers leur propre demeure après un séjour au temple de Gudischa où Poda Pitha leur est offert.

La porte principale du temple Puri Jagannath est fermée pendant une semaine avant le festival. On pense que le seigneur a attrapé une forte fièvre après avoir pris son bain annuel. Pendant cette période, le sanctum sanctorum n’est pas ouvert au public. Une fois la période de repos terminée, le Seigneur se rend dans la maison de sa tante maternelle qui s’appelle le Rath Yatra.

