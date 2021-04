Sri Lanka interdit 11 groupes extrémistes, dont l’Etat islamique et Al-Qaïda

Un panel d’enquête spécial nommé en 2019 par l’ancien président Maithripala Sirisena avait recommandé l’interdiction des organisations extrémistes musulmanes qui prônent le radicalisme dans le pays à majorité bouddhiste. (Source de la photo: IE)

Le Sri Lanka a interdit 11 organisations islamistes extrémistes, dont l’État islamique (EI) et al-Qaïda, pour leurs liens avec les activités extrémistes dans le pays, selon une annonce officielle.

Le président Gotabaya Rajapaksa, dans le cadre d’une notification spéciale au journal officiel publiée mardi, a interdit les groupes radicaux en vertu de la loi sur la prévention du terrorisme (temporaire).

La notification précise que toute personne qui agit en contravention ou conspire à agir serait condamnée à des peines de prison allant de 20 à 10 ans. Parmi les organisations interdites figurent des groupes musulmans locaux, dont le Mouvement des étudiants islamiques du Sri Lanka.

Immédiatement après les attentats-suicides du dimanche de Pâques 2019, le Sri Lanka avait interdit le groupe local djihadiste National Thowheeth Jamaath (NTJ) et deux autres formations.

Les attentats-suicides du NTJ contre des églises et des hôtels de luxe ont tué 270 personnes et en blessé 500 autres. Un panel d’enquête spécial nommé en 2019 par l’ancien président Maithripala Sirisena avait recommandé l’interdiction des organisations extrémistes musulmanes qui prônent le radicalisme dans le pays à majorité bouddhiste.

Le rapport demandait également l’interdiction d’un groupe bouddhiste extrémiste, le BBS ou les Forces of Buddhist Power. Le panel a déclaré que les actions du BBS avaient contribué à la radicalisation des musulmans.

La gazette, cependant, a exclu le groupe bouddhiste. Le rapport du panel a été rejeté par tous les partis politiques malgré le fait que le chef de l’église catholique locale, le cardinal Malcolm Ranjith, ait exhorté la mise en œuvre de ses recommandations qui, selon lui, rendraient justice aux victimes des attentats à la bombe.

Le panel avait trouvé Sirisena et les hauts responsables de la police de sécurité de l’époque coupables de ne pas avoir empêché les attentats à la bombe malgré la disponibilité de renseignements préalables sur l’attaque imminente.

