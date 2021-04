Sridhar Vembu de Zoho donne le mantra de la croissance aux PME; suggère aux entrepreneurs de se concentrer sur l’Inde rurale

La société amorcée est l’une des rares réussites mondiales dans le domaine des logiciels en tant que service en Inde. (Image: Twitter)

Facilité de faire des affaires pour les MPME: Une focalisation obsessionnelle sur le client et l’expérience client, que ce soit pour un produit ou un service, est la chose la plus vitale pour qu’une petite et moyenne entreprise (PME) réussisse, a déclaré dimanche Sridhar Vembu de Zoho. «Quelle est la chose la plus importante sur laquelle une PME doit se concentrer?… La chose sur laquelle nous nous sommes concentrés de manière obsessionnelle est d’assurer la meilleure expérience client dans tout ce que nous faisons. Dès lors, l’effet de bouche à oreille se propage et à partir d’un client, vous obtenez 10 clients, 200 clients. C’est ainsi que nous avons grandi », a déclaré Vembu, PDG de Zoho. La société amorcée est l’une des rares réussites mondiales dans le domaine des logiciels en tant que service en Inde. Zoho compte actuellement plus de 60 millions d’utilisateurs dans le monde pour ses plus de 45 produits de vente et de marketing, d’assistance et de collaboration, de financement et de recrutement.

Pour rendre les nouvelles entreprises «sensiblement moins lourdes», Vembu a souligné la nécessité pour les entrepreneurs de déménager dans les régions rurales de l’Inde pour des terres moins chères et des loyers qui ont un impact direct sur la rentabilité de tout nouveau projet. «C’est ce que nous faisons depuis 10 ans», a-t-il déclaré lors de l’événement Amazon Smbhav. L’un des éléments essentiels pour faire ce travail est d’investir dans le développement des compétences et des talents sans lesquels les idées rurales ne fonctionneront pas. «Avec cela, les entreprises peuvent avoir un succès exceptionnel… et en fait, la priorité pour notre pays, ainsi que pour les entrepreneurs, est de développer les compétences dont nous avons besoin pour nos projets. Et c’est ce que nous avons fait avec succès chez Zoho. »

La société, par le biais de son initiative Zoho School of Learning, sélectionne des étudiants de 17 à 19 ans dans des lycées ou des écoles polytechniques et investit dans leur formation pratique et pertinente. Publiez cela, ils sont prêts pour des emplois chez Zoho dans les secteurs verticaux. «Si vous pensez que nous devons développer ou nourrir ces compétences à partir des talents bruts disponibles (et) à partir des données démographiques disponibles, vous aurez plus de chances de réussir votre entreprise et vous découvrirez également des gens passionnés et fidèles », a ajouté Vembu.

Pour que l’Inde atteigne son objectif économique de 5 billions de dollars d’ici 2025, il est impératif pour les entrepreneurs de considérer l’économie rurale non seulement comme une source de demande, mais aussi comme une source de production et de création de richesse. C’est important car sinon, il y aura un déséquilibre dans les économies rurales, a-t-il estimé. «S’il ne s’agit que d’une source de demande, comment génèrent-ils la demande? D’où viennent les revenus? où est la production qu’ils peuvent échanger? Il est donc très important pour les entrepreneurs d’aider à équilibrer l’économie rurale et de créer et de nourrir les talents au niveau local. »

