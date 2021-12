Sriker en janvier déménage avec Liverpool, Everton et West Ham enthousiastes

TEAMtalk comprend que Daniel Jebbison se prépare à quitter Burton Albion en janvier, mais il reste à voir s’il figurera pour Sheffield United.

L’international junior anglais a choisi de rejoindre l’équipe de Jimmy Floyd Hasselbaink cet été, refusant de déménager dans de nombreux autres clubs. Ce fut un véritable coup pour Burton avec le jeune désireux d’apprendre de l’ancien attaquant de Chelsea. Maintenant, le joueur de 18 ans, qui a fait ses débuts en Premier League avec les Blades la saison dernière, a commencé à montrer son réel potentiel.

Il a maintenant six buts en 14 matchs pour les Brewers de League One, mais ils semblent destinés à perdre le joueur en janvier.

Hasselbaink a récemment confirmé que les Blades détenaient une option de rappel sur le jeune attaquant.

« Il y a [a recall option] et non, ils [United] n’ont pas été en contact », Hasselbaink dit le Sheffield Star.

« C’est quelque chose que je ne peux pas contrôler. On aimerait bien le garder en janvier mais on verra bien. Espérons que pour son éducation et son développement, il a besoin de jouer.

« Évidemment, ils ont maintenant un nouveau manager, qui était en charge des moins de 23 ans, donc il le connaît très bien.

«Mais ils ont aussi beaucoup d’attaquants. Donc, j’espère qu’ils feront une bonne chose et le laisseront avec nous.

Sheffield United a beaucoup d’options d’attaque, mais aucune d’entre elles ne frappe la bonne mélodie. Et le nouveau patron Paul Heckingbottom pourrait être sur le point de recevoir un véritable coup de pouce avec le retour de Jebbison en janvier.

C’est quelque chose que de nombreux fans de Blades réclament, étant donné que leur meilleur buteur est Billy Sharp, 35 ans, avec cinq buts en championnat.

Cependant, nous comprenons qu’un certain nombre de clubs de Premier League se sont maintenant joints à la chasse.

Barcelone l’a regardé en action plus tôt cette saison à Fleetwood. Alors que le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig le traquent depuis plus de 12 mois.

Liverpool traque Jebbison

TEAMtalk comprend que Liverpool, Everton, Brighton et West Ham le surveillent tous.

Donc pendant Jebbison semble déterminé à quitter Burton, son avenir pourrait être loin de Bramall Lane. Son contrat expire en mai 2022 et tout déménagement dans un autre club entraînerait une indemnité pour les Blades.

Mais pour le moment, Jebbison profite de son football au stade Pirelli.

«Nous continuons à lui faire pression pour qu’il soit le meilleur possible, à l’entraînement et dans les matchs. Et, en ce moment, il est bien placé. Daniel cause de vrais problèmes à l’opposition », a ajouté Hasselbaink, après le but de l’attaquant contre Doncaster.

« Il en a beaucoup, il s’agit juste de tout mettre en place au bon moment. Il est confiant en ce moment et je suis satisfait de son jeu global – c’était plus important que le but lui-même.

