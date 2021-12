Srinagar enregistre la nuit la plus froide de la saison, les conduites d’approvisionnement en eau gèlent

Srinagar a enregistré un minimum de moins 6,0 degrés Celsius vendredi soir – en baisse de 2,2 degrés par rapport aux moins 3,8 degrés Celsius de la nuit précédente.T

Srinagar et la plupart des autres régions du Cachemire ont connu la nuit la plus froide de la saison dans la mesure où le mercure a chuté de plusieurs degrés en dessous de zéro dans la vallée, entraînant le gel des conduites d’approvisionnement en eau ainsi que des bords de plusieurs plans d’eau, ont annoncé samedi des responsables.

Srinagar a enregistré un minimum de moins 6,0 degrés Celsius vendredi soir – en baisse de 2,2 degrés par rapport aux moins 3,8 degrés Celsius de la nuit précédente. Il s’agissait de la nuit la plus froide de la saison jusqu’à présent dans la ville et le minimum était de 4,5 degrés en dessous de la normale pour cette partie de la saison, ont-ils dit.

La station balnéaire de Gulmarg, dans le district de Baramulla, au nord du Cachemire, a enregistré un minimum de moins 8,5 degrés Celsius. La station balnéaire était l’endroit le plus froid jamais enregistré dans la vallée. Les responsables ont déclaré que Pahalgam, qui sert de camp de base pour le Yatra annuel d’Amarnath, a enregistré un minimum de moins 8,3 degrés Celsius.

Le mercure à Kupwara, dans le nord du Cachemire, s’est installé à un minimum de moins 6,1 degrés Celsius. Qazigund, la ville porte d’entrée de la vallée, a enregistré moins 6,0 degrés Celsius, tandis que Kokernag a également enregistré un minimum de moins 5,1 degrés Celsius. Les conditions de vague de froid ont conduit au gel des conduites d’approvisionnement en eau dans de nombreuses zones de la vallée ainsi qu’aux abords de plusieurs plans d’eau, ont-ils déclaré.

Le météorologue a prévu des nuits plus froides au cours des deux prochains jours, car une nouvelle baisse de la température minimale est attendue.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.