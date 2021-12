Srinivasan Swamy élu président de l’AFAA pour 4 ans

L’AFAA est représentée en Inde par l’Advertising Council of India (ACI) dont les membres sont l’Advertising Club, l’Advertising Agencies Association of India, la section indienne de l’International Advertising Association, l’Indian Broadcasting and Digital Association et l’Indian Society of Advertisers.

La Fédération asiatique des associations de publicité (AFAA), lors de son assemblée générale tenue le 1er décembre, a élu Srinivasan Swamy à sa présidence pour quatre ans. Swamy, doyen de la publicité, président du groupe RK Swamy Hansa, a occupé des postes de direction dans de nombreux organismes industriels aux niveaux national et mondial.

Swamy a déclaré: «C’est un privilège non seulement pour moi, mais pour la communauté marcom indienne dans son ensemble. L’AFAA accueille non seulement la prestigieuse conférence AdAsia, mais est également liée à AdStars et gère le programme FastTrack largement acclamé, où les jeunes professionnels sont formés et transformés. J’ai hâte d’apporter une contribution significative à l’industrie des communications en Asie, ainsi que de voir comment l’AFAA peut travailler avec d’autres associations industrielles mondiales et faire avancer la cause du professionnalisme.

L’AFAA est représentée en Inde par l’Advertising Council of India (ACI) dont les membres sont l’Advertising Club, l’Advertising Agencies Association of India, la section indienne de l’International Advertising Association, l’Indian Broadcasting and Digital Association et l’Indian Society of Advertisers.

Il a été président et président mondial de l’International Advertising Association (IAA), président de la Confederation of Asian Advertising Agency Associations (CAAAA), président de l’Advertising Agencies Association of India (AAAI), IAA India Chapter, président du Advertising Standards Council of India. (ASCI), président de l’All India Management Association (AIMA), pour n’en nommer que quelques-uns.

L’Inde a donné à l’AFAA deux présidents distingués dans le passé – Gautam Rakshit et Pradeep Guha. Malheureusement, tous les deux sont décédés récemment.

