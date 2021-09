SRNG, DNA : 14 choses à savoir sur Ginkgo Bioworks et la fusion SPAC Soaring Eagle

Ginkgo Bioworks (NYSE :ADN) l’action devrait commencer à être négociée aujourd’hui alors que la société finalise sa fusion avec une société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC) Aigle planant (NASDAQ :SRNG).

Source : Shutterstock / PopTika

Jetons un coup d’œil à tout ce que les investisseurs doivent savoir sur les actions DNA et la fusion SPAC.

Pour commencer, la fusion SPAC entraînera le changement de l’action SRNG vers le nouveau téléscripteur de l’action DNA. Cela le verra également passer de la Bourse du Nasdaq vers le New York Stock Exchange. La fusion SPAC a été approuvée mardi et les nouvelles actions devraient commencer à être négociées aujourd’hui. Ginkgo Bioworks quittera la fusion SPAC avec un produit total de 1,6 milliard de dollars. Il fixe également une valeur de 16 milliards de dollars pour l’entreprise. Ginkgo Bioworks est une société de biotechnologie travaillant sur une méthode permettant la programmation cellulaire. L’objectif de l’entreprise est de rendre la programmation cellulaire aussi facile à réaliser que la programmation informatique. Elle a été fondée en 2008 et opère à Boston, dans le Massachusetts. Soaring Eagle est une SPAC fondée par Harry E. Sloan, Jeff Sagansky et Eli Baker. Il a été créé dans le but de trouver un partenaire de fusion approprié pour entrer en bourse. La fusion SPAC permet à Ginkgo Bioworks de maintenir son équipe de direction actuelle. Cependant, il y a des changements pour son conseil d’administration. Cela inclut le PDG de Soaring Eagle, Harry Sloan, qui a rejoint le conseil d’administration de la société. Plusieurs autres personnes siègent également au nouveau conseil d’administration de la société combinée.

L’action SRNG était en hausse de 10,2% vendredi matin.

Il y a plus d’actualités boursières pour les investisseurs ci-dessous!

Nous avons la dernière couverture boursière que les traders doivent connaître aujourd’hui. Cela inclut les nouvelles affectant SmileDirectClub (NASDAQ :SDC), pourquoi les actions de Lucide (NASDAQ :LCID) sont à la hausse, ainsi que les mouvements boursiers pré-boursiers de ce matin. Vous pouvez tout savoir sur ces questions sur les liens ci-dessous!

Plus d’actualités boursières du vendredi

À la date de publication, William White n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Article imprimé par InvestorPlace Media, https://investorplace.com/2021/09/srng-dna-14-things-to-know-about-ginkgo-bioworks-and-the-soaring-eagle-spac-merger/.

© 2021 InvestorPlace Media, LLC