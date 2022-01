SS Lazio et Immobile lancent une collection NFT unique sur Binance

Le célèbre footballeur professionnel italien Ciro Immobile et SS Lazio lanceront une collection exclusive de Mystery Box sur Binance NFT Marketplace à partir de 11h00 UTC aujourd’hui, a écrit la bourse sur son site Web.

Immobilie, le meilleur buteur, a surtout choisi la collection NFT. Il présente 6 vidéos uniques des buts les plus légendaires en l’honneur de son 160e but pour l’équipe. Les boîtes mystères sont disponibles en 4 niveaux de rareté différents : de normal à super super rare.

Récompenses et promotions

Dans la première promotion, les fans obtiennent les 6 meilleurs NFT SS Lazio x Immobile et gagnent une session de match avec Ciro Immobile. Il se déroulera jusqu’à 23h00 UTC aujourd’hui. Les utilisateurs qui remplissent toutes les conditions et gagnent au moins un SS Lazio x Immobile Best 6 NFT ont une chance de gagner une invitation à une séance d’autographes exclusive et de rencontrer Immobile et d’autres membres clés de l’équipe.

Conditions de participation

Pour participer au concours, vous devez prendre une capture d’écran et publier votre SS Lazio x Immobile Best 6 NFT sur Twitter, en marquant BinanceFanToken, TheBinanceNFT et officialSSLazio. 15 participants seront sélectionnés sur la base de l’originalité de leurs tweets.

Dans la deuxième promotion, vous pouvez accéder à la NFT PowerStation pour partager 15 000 jetons de fans LAZIO et gagner un maillot SS Lazio. Cela commence demain à 11 UTC et se termine le 25 janvier à 11 UTC.

Récompenses attribuées par heure

En fonction de leur Fan Power, les participants peuvent gagner leur part du pool de récompenses des fans toutes les heures. De plus, ceux qui participent à la NFT PowerStation pendant au moins une semaine et remplissent le formulaire Google avant le 25 janvier à 11h00 (UTC) pourraient gagner un maillot officiel SS Lazio avec l’autographe de Ciro Immobile.

Au total, 20 gagnants seront choisis en fonction de la valeur de hachage de la chaîne Binance.

Comment entrer

Vous devez acheter SS Lazio x Immobile Best 6 NFT sur le marché Binance NFT en utilisant LAZIO. Téléchargez les 6 meilleurs NFT SS Lazio x Immobile via Binance Fan Token Platform> Page de l’équipe SS Lazio> NFT PowerStation. Ensuite, vous pouvez commencer à collecter des récompenses LAZIO Fan Token parmi les 15 000 récompenses LAZIO.

