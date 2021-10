SS Rajamouli réserve le 7 janvier pour la sortie en salles de ‘RRR’

in

La nouvelle date de sortie a été annoncée sur le compte Twitter officiel du film “RRR”, aux côtés de la dernière affiche du film mettant en vedette Charan, NTR Jr et les stars de Bollywood Ajay Devgn et Alia Bhatt, qui jouent un rôle central dans le film. (Image Twitter SS Rajamouli)

Le film d’action très attendu du réalisateur SS Rajamouli, “Rise Roar Revolt” (“RRR”), sortira désormais sur les écrans le 7 janvier de l’année prochaine, ont annoncé les réalisateurs samedi.

Mettant en vedette des stars du sud – Ram Charan et NT Rama Rao Jr, le film en langue telugu est un conte fictif basé sur la vie de deux combattants de la liberté au début du 20e siècle – Alluri Sitarama Raju (Charan) et Kumram Bheem (NTR Jr).

La nouvelle date de sortie a été annoncée sur le compte Twitter officiel du film “RRR”, aux côtés de la dernière affiche du film mettant en vedette Charan, NTR Jr et les stars de Bollywood Ajay Devgn et Alia Bhatt, qui jouent un rôle central dans le film.

“Vivez le plus grand drame d’action de l’Inde, #RRRMovie dans les cinémas du monde entier le 7 janvier 2022. #RRROnJan7th An @ssrajamouli Film”, peut-on lire sur le tweet.

Le casting de “RRR” a également partagé la date de sortie du film sur le site de microblogging.

Le film, produit par DVV Entertainments, devait initialement sortir en octobre mais a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.