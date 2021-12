SSC CGL 2021-22 : La notification de l’examen CGL de la Commission de sélection du personnel sera bientôt publiée – vérifiez les détails

L’inscription à la phase de niveau 1 de l’examen Combined Graduate Level (CGL) débutera à partir d’aujourd’hui, c’est-à-dire le 23 décembre 2021.

SSC CGL 2021-22 : La notification d’examen de niveau universitaire combiné (CGL) 2021-22 devrait être publiée par la Commission de sélection du personnel aujourd’hui, le 23 décembre 2021. Les candidats seront sélectionnés via un examen de niveau 1 dans le cadre de ce processus de recrutement. L’examen est prévu en avril 2022. Les candidats éligibles peuvent visiter le site officiel de la Commission de sélection du personnel – ssc.nic.in pour plus de détails.

L’inscription à la phase de niveau 1 de l’examen Combined Graduate Level (CGL) débutera à partir d’aujourd’hui, c’est-à-dire le 23 décembre 2021. La qualification minimale requise pour postuler serait l’obtention du diplôme. L’examen sera organisé pour pourvoir des postes vacants dans divers postes du groupe « B » et du groupe « C » dans différents ministères/départements/organisations.

SSC CGL 2021-22 — Documents requis par les candidats

Les candidats devront apporter les certificats pertinents lors de la ronde de vérification des documents. Les documents requis seraient des feuilles de notes pour les trois années d’obtention du diplôme/certificat provisoire/diplôme d’études en original comme preuve, sinon la candidature d’un candidat pourrait être annulée.

Il y aura deux niveaux d’examens sur ordinateur afin d’être sélectionné dans les postes SSC CGL – un examen descriptif sur papier et un test de compétence informatique ou un test de compétence en saisie de données. Les corrigés des examens informatisés seront affichés sur le site Internet de la Commission après l’examen.

