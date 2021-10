SSD externe de 1 To pour solo 129,82€

Cuando hablamos de dispositivos de almacenamiento, no hay duda que Western Digital es uno de los grandes referentes del mercado. En esta ocasión, se trata de una unidad de estado sólido o SSD con 1 To de capacidad que podemos conseguir a un precio muy asequible.

Ofertón para el SSD externe WD My Passport Go

Concretamente, se trata del modelo WD My Passport Go, un SSD externo cuyo precio oficial es de 239,99 euros y ahora cuenta con plus de 45% de descuento en Amazon. Esto significa que podemos ahorrar algo plus de 110 euros si realizamos el pedido mientras dure la oferta. Por lo tanto, solo tendremos que pagar un precio final en oferta de 129,82 euros. Un prix plus attractif si tenemos en cuenta que se trata de uno de los mejores SSD externos con 1 To de capacidad.

El plazo de entrega es de solo tres días hábiles con gastos de envío gratis, aunque si somos clients de Amazon Prime, entonces podremos recibirlo, también gratis, en un plazo de dos días hábiles.

Capacité de 1 To et grande vitesse de transfert

Además de su gran capacidad, 1 To, este SSD WD My Passport Go es un modelo de gran resistencia que nos permite llevar todos nuestros archivos a salvo. La carcasa de este modelo hace que pueda soportar caídas de hasta 2 metros de altura y cuenta con un paragolpes de caucho para absorber todo tipo de impactos.

Se trata de un modelo compatible tanto con ordenadores Windows avec macOS y cuenta con software de copie de seguridad automática incluido. Una de las ventajas de los SSD frente a los discos duros es la velocidad de lectura, escritura y transferencia de datos que ofrecen. En esta ocasión el SSD WD My Passport Go que encontramos en estos momentsos en oferta ofrece una transferencia de datos de 400 Mbps.

Un SSD externe avec un facteur de forme de 2,5 poudres que tiene unas dimensions de tan solo 9,4 cm de large, 6,6 cm d’ancho y un grosor de menos de 1 cm. Su peso es de tan solo 55 gramos, por lo que es posible llevar este SSD externo en cualquier parte de la manera más cómoda posible.

Además de su gran resistencia a todo tipo de golpes y caídas, la resistente carcasa con la que cuenta este modelo hace que sea un SSD que ofrece el máximo rendimiento con un amplio rango de temperaturas, desde los 0 grados hasta los 35 grados. Por lo tanto, solo tendremos que preocuparnos de protegerlo con temperaturas extremas de frío o calor. El SSD WD My Passport Go de 1 To en oferta est disponible en color cobalto y ambar, aunque el mayor descuento lo encontramos en el de color cobalto.