SSPT revisité pour Callum après un coup de couteau d’horreur? 10z viral

Callum s’en sort-il ? (Photo : BBC)

Callum Highway (Tony Clay) a montré pour la première fois des signes de SSPT en 2018 à EastEnders.

Il est revenu de l’armée et a avoué à Whitney (Shona McGarty) que la blessure qu’il avait subie au torse était due au fait qu’il avait été touché par des éclats d’obus tout en sauvant des enfants dans une zone où il servait.

Callum s’est également réveillé avec des sueurs froides après avoir fait un cauchemar où des bombes ont explosé et a dû être consolé par Whitney – sa petite amie de l’époque.

Les luttes de Callum ont ensuite été examinées en 2019, à peu près au moment où il a découvert que son ami très aimé était décédé.

Après que Callum et Fitzy aient repéré le même agresseur qui a attaqué Kat (Jessie Wallace), ils le poursuivent mais l’agresseur parvient à poignarder Fitzy.

Alors que les ambulanciers arrivent, DCI Arthurs vérifie Callum, mais il est clair qu’il est désemparé et se blâme.

De retour à la maison, Callum parvient à se distraire mais lors des célébrations d’anniversaire avec Ben (Max Bowden), il panique et s’en va.

Plus tard, Callum est vif avec Ben, insistant sur le fait qu’il va bien, bien qu’il soit tout sauf.

Whitney et Kat discutent dans The Vic et Callum se soulève lorsqu’elles posent des questions sur les coups de couteau, laissant Whitney se rendre compte que quelque chose ne va pas.

Callum s’ouvrira-t-il à Whitney ?

Que ressentira Ben s’il se rend compte que Callum ne peut pas lui parler ?

