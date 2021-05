St Johnston vs Hibernian en direct: comment regarder la finale de la Coupe écossaise en ligne depuis n’importe où

Après avoir remporté la Coupe de la Ligue écossaise plus tôt cette saison, St Johnstone espère en faire un doublé historique en battant Hibernian pour remporter la FA Cup écossaise aujourd’hui à Hampden Park. Ne manquez pas un moment avec notre guide de diffusion en direct St Johnston vs Hibernian.

Ce fut une saison pas comme les autres pour St Johnstone avec Callum Davidson guidant l’équipe vers son premier trophée de la Coupe de la Ligue écossaise lors de sa première saison à la barre.

Bien que la forme de la ligue des Saints ait ralenti dans la deuxième phase avec une seule victoire lors de leurs cinq dernières apparitions en Premiership, l’équipe de Perth pourrait en faire une saison pour les âges en devenant la première équipe en dehors des Rangers et du Celtic à remporter les deux coupes majeures depuis Aberdeen. a réalisé le même exploit en 1990.

Cependant, Hibernian ne sera pas un jeu d’enfant. Les Hibees étaient l’équipe la mieux placée de la Premiership en dehors des géants de Glasgow, terminant 18 points d’avance sur les adversaires d’aujourd’hui et marquant leur meilleure place depuis leur retour en Premiership en 2017.

L’ajout d’une Coupe écossaise à l’armoire à trophées soulignerait vraiment l’amélioration de l’équipe de Jack Ross après une décevante septième place lors de la saison 2019-20 écourtée.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de ce choc final de la Coupe écossaise entre St Johnstone et Hibernian avec notre guide ci-dessous.

St Johnston vs Hibernian: où et quand?

Ce match final de la Coupe d’Écosse se déroule à Hampden Park à Glasgow. Initialement prévu pour le 8 mai, le jeu se déroule désormais le samedi 22 mai avec le coup d’envoi prévu à 14h BST.

Cela en fait un coup d’envoi à 9 h HE / 6 h PT pour les Américains à l’écoute. Si vous cherchez à regarder le match en Australie, c’est un coup d’envoi à 23 h 00 AEST samedi soir.

Comment regarder St Johnston vs Hibernian en direct au Royaume-Uni

La finale de la Coupe écossaise sera diffusée en clair au Royaume-Uni sur BBC One Scotland ainsi que via BBC iPlayer. Premier Sports montrera également le jeu pour ceux qui ont un abonnement actif.

BBC iPlayer



Diffusez la couverture de la BBC sur l’affrontement final de la Coupe écossaise de St Johnston contre Hibernian gratuitement en ligne avec BBC iPlayer.

Gratuit chez BBC iPlayer

Premier Sports



Premier Sports détient également les droits de diffusion au Royaume-Uni de ce match final de la Coupe écossaise ainsi que d’une tonne d’autres contenus de football. Abonnez-vous à partir de 11 £ par mois.

10,99 £ par mois chez Premier Sports

Comment regarder St Johnston vs Hibernian en ligne aux États-Unis

ESPN + a une couverture exclusive du football écossais cette saison, y compris ce match final de la Coupe écossaise de fin de saison. Les plans commencent à seulement 5,99 $ par mois. Vous pouvez même le combiner avec Disney + et Hulu pour seulement 12,99 $ par mois.

Le coup d’envoi de ce match aura lieu à 9 h HE / 6 h HP.

ESPN +



Vous pouvez regarder la finale de la Coupe écossaise via ESPN +. Inscrivez-vous maintenant pour 5,99 $ par mois ou groupez avec Disney + et Hulu pour 12,99 $ par mois.

À partir de 5,99 $ par mois chez ESPN +

Comment regarder St Johnston vs Hibernian en direct au Canada

Les fans canadiens des fans de football écossais n’ont pas la tâche aussi facile car il n’y a pas de fournisseur officiel de couverture en direct dans la région cette saison.

Votre meilleur pari est d’utiliser un service VPN comme décrit ci-dessous, de définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui a une diffusion en direct, et de partir de là.

Comment regarder St Johnston vs Hibernian en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder la finale de la Scottish Cup en Australie, vous devrez accéder à beIN Sports. Si vous êtes un client Foxtel, vous pouvez ajouter beIN à votre forfait moyennant des frais supplémentaires, mais vous pouvez également vous abonner au réseau sportif en tant qu’abonnement autonome pouvant être regardé sur votre ordinateur portable, ordinateur de bureau ou appareil mobile. Cela coûte 19,99 $ par mois.

Alternativement, vous pouvez également regarder St Johnston vs Hibernian, ainsi que de nombreuses autres compétitions sportives, en direct via Kayo, le spécialiste du streaming sportif. Le forfait de base coûte 25 $ par mois et il existe également un essai gratuit de deux semaines.

Le coup d’envoi en Australie aura lieu à 23 h 00 AEST samedi soir.

Kayo Sports



Kayo Sports devrait être votre choix pour cet affrontement final de la coupe St Johnston contre Hibernian en Australie. Vous pouvez même profiter d’un essai gratuit si vous ne vous êtes jamais inscrit auparavant.

À partir de 25 $ chez Kayo Sports

Comment regarder St Johnston vs Hibernian en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la finale de la Coupe écossaise dans le guide ci-dessus. Si vous avez l’intention de regarder St Johnston vs Hibernian mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là que l’utilisation de l’un des meilleurs choix de VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement l’emplacement géographique de votre ordinateur portable, de votre tablette ou de votre mobile pour un emplacement de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques-unes des meilleures offres VPN du moment.

ExpressVPN



Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder la finale de la Coupe écossaise. Participez à cette offre maintenant!

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

