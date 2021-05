St-Pierre bloqué par Dana White et De La Hoya en difficulté

Dana White a conservé le contrat que l’UFC détient toujours avec le triple champion du monde des poids welters de cette ligue, Georges St-Pierre, et l’a empêché d’être un rival d’Oscar de la Hoya à ses débuts en tant que combattant de Triller. Fait intéressant, White a agi différemment avec Conor McGregor dans son combat fantastique contre Floyd Mayweather. Le directeur de l’UFC a non seulement autorisé Mc Gregor, mais il s’est également impliqué et a gagné de l’argent avec le clown millionnaire.

Le blocus de St-Pierre ne se fait pas par hasard. Derrière, il y a des intérêts commerciaux, une guerre “ non déclarée ”, mais qui vient de commencer entre Triller et l’UFC, ainsi que les ambitions bien connues de Floyd Mayweather qui est pleinement impliqué dans ce nouveau modèle économique, qui, sans aucun doute, Dana White a également l’intention de s’impliquer ou de gagner de l’argent, dans son rôle de partenaire “ non officiel ” de Mayweather.

Dans cette vidéo, nous analysons les causes du “ non ” à Georges St-Pierre, ses répercussions, les urgences d’Oscar de la Hoya, qui ne cache plus à quel point le départ de Canelo Alvarez de GBP l’a affecté et ce qui devrait se passer avec le Triller modèle pour gérer les panneaux d’affichage.