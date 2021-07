St-Pierre laisse la porte ouverte

Georges St-Pierre Il continue d’arborer un physique imposant malgré ses 40 ans et est à la retraite depuis près de quatre ans. Le Canadien a quitté le MMA très jeune (32 ans) et est revenu quatre ans plus tard. L’idée était de faire plusieurs combats, mais tout est resté en un seul combat. Malgré cela, et comme il a toujours été en forme, les rumeurs sur son éventuel retour ont été constantes. En fait, jeLa légende a sonné pour faire un match contre Khabib Nurmagomedov. La rumeur a été très forte pendant longtemps, on a même dit que ce serait le seul combat qui ferait repenser le Russe à sa continuité dans l’UFC.

Tout n’a abouti à rien et les deux sont toujours à la retraite. Le nom de St-Pierre était lié à Óscar de la Hoya, mais le procès n’a même pas été négocié. Dana White l’en a empêché, ce à quoi l’ancien champion de l’UFC ne veut pas donner trop d’importance. “Je crois en moi. Si ce combat avait eu lieu, j’aurais déménagé à Los Angeles et j’y aurais campé. Malheureusement, Dana White n’a pas voulu. C’est ce qu’il y a. Je ne peux pas être en colère contre lui. Il y a eu des gens qui m’ont dit de le signaler, mais cela me semble injuste. Je ne veux pas dépenser mon argent en avocats », a déclaré St-Pierre dans une interview à Sports Illustrated.

White a bloqué cette opération parce que le Canadien a toujours un contrat UFC en vigueur, un lien qui semble essentiel pour voir St-Pierre revenir, mais pas en MMA. “MMon contrat expirera dans presque deux ans. Je serai libre et en forme. Je suis toujours un combattant. S’il y a des matchs de charité ou d’exhibition … ne jamais dire jamais“il ajouta.