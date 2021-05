St.Vincent annonce des dates de tournée à l’appui de ‘Daddy’s Home’

Dans la foulée de son nouvel album acclamé par la critique, Daddy’s Home, Saint-Vincent a annoncé une série de dates de tournées en Amérique du Nord en septembre et octobre prochains. Vincent, de son vrai nom Annie Clark, apportera sa nouvelle musique à travers le pays en commençant à Portland, dans le Maine, avant de terminer les dates à Detroit, dans le Michigan.

St. Vincent et son groupe se produiront dans des salles emblématiques à travers le pays, notamment le Greek Theatre à Berkeley, en Californie, et le Hollywood Bowl à LA. Les billets pour sa nouvelle tournée américaine seront mis en vente le 3 juin à 10h, heure locale, bien que le concert du Hollywood Bowl soit mis en vente le 1er juin à 10h PT. Saint-Vincent sera également en tête d’affiche Festival de musique de Pitchfork 2021 en septembre, en tête d’affiche aux côtés de Phoebe Bridgers et Erykah Badu.

En dehors de ses efforts musicaux, Clark est resté occupé à se préparer à sortir L’auberge de nulle part, un film dans lequel elle joue aux côtés de Carrie Brownstein. Le film est stylisé comme un documentaire de concert en coulisses réalisé par Brownstein et centré sur Clark. The Nowhere Inn pousse la représentation d’un musicien en tournée à des extrêmes audacieux, la relation de travail entre le cinéaste et l’artiste se dénouant lentement au cours du tournage. The Nowhere Inn a fait sa première au Festival du film de Sundance 2020 et ouvrira ses portes dans les salles et en streaming le 17 septembre.

Pour plus d’informations et les options de billets, visitez le site Web officiel de St. Vincent.

Dates de la tournée à Saint-Vincent :

septembre

3 – Thompson’s Point – Portland, ME

4 – Terrain supérieur – Burlington, VT

7 – Centre de musique Andrew J Brady ICON – Cincinnati, OH

8 – Stage AE Indoor – Pittsburgh, Pennsylvanie

10 – Egyptian Room – Indianapolis, IN

14 – L’armurerie – Minneapolis, MN

16 – Mission Ballroom – Denver, CO

22 – Vina Robles – Paso Robles, Californie

23 – Le Théâtre Grec – Berkeley, Californie

24 – Hollywood Bowl – Los Angeles, Californie

octobre

5 – Le critère – Oklahoma City, OK

7 – Uptown Theatre – Kansas City, MO

8 – Concours – St. Louis, MO

9 – Amphithéâtre Ascend – Nashville, Tennessee

11 – Le Met – Philadelphie, PA

14 – Théâtre Wang – Boston, MA

15 – College Street Music Hall – New Haven, Connecticut

18 – Théâtre Agora – Cleveland, OH

20 – Fillmore – Détroit, MI