St. Vincent annonce les détails de sa tournée britannique et européenne pour 2022

En soutien de son sixième album acclamé Daddy’s Home, St. Vincent prendra la route l’été prochain pour une tournée au Royaume-Uni et en Europe, où elle sera accompagnée de The Down And Out Downtown Band, qui a fait ses débuts avec Annie Clark sur Saturday Night Live plus tôt cette année.

Parallèlement aux apparitions au festival annoncées précédemment à Mad Cool à Madrid et NOS Alive à Lisbonne, St. Vincent arrivera désormais sur le continent pour une série de ses propres spectacles en juin prochain – y compris son plus gros titre britannique à ce jour au Hammersmith Eventim Apollo de Londres.

S’adressant à NME, elle a expliqué à quel point ces concerts signifieraient.

« Honnêtement, la raison pour laquelle les gens vont voir des spectacles en direct est la même raison pour laquelle les gens vont à l’église », a-t-elle déclaré. « Il doit être emmené ailleurs pendant une heure et demie.

« En n’étant pas sur la route depuis longtemps, j’ai définitivement réalisé qu’il n’y avait absolument aucun substitut à la communion, au mystère, aux enjeux élevés, au sentiment que tout pouvait arriver et à cette connexion. Vous ne pouvez pas le battre.

Les tournées précédentes ayant été assez « conceptuelles » – en particulier le lancement de MASSEDUCTION en 2017 avec son spectacle qui divise à l’O2 Academy de Londres à Brixton – cette fois, St. Vincent recherche davantage une approche de retour aux sources.

“Je pense moins en termes de numérique et plus en termes de pratique – et je veux dire cela dans le sens de l’art du théâtre”, a déclaré Clark. « Le groupe est tellement tueur et à la fin d’une journée, c’est un spectacle. Dans le passé, avec ce que j’ai été, c’était comme si vous pouviez l’aimer ou le détester, mais vous ne l’oublierez pas. Dans ce tour de table, je veux que les gens se disent : « Qu’est-ce qui vient de m’arriver ? » Si les gens s’en vont en disant ‘Oh, c’était un beau spectacle’ – alors j’ai échoué.

Clark a poursuivi: «Nous sommes enfermés depuis près de deux ans et nous avons besoin d’un exorcisme. Je dois vraiment tout laisser sur scène. Émotionnellement, nous ne savons même pas combien nous avons à l’intérieur de nous. Cela fait longtemps!”

Les dates de la tournée britannique et européenne 2022 de St. Vincent sont ci-dessous. Les billets seront en vente à partir de 10h le vendredi 11 juillet. Visitez le site officiel pour plus d’informations.

Juin 2022 :

Mardi 14 – LJUBLJANA, SI, Centre de culture urbaine Kino Siska

Jeudi 16 – PRAGUE, CZ, Lucerna Music Bar

Vendredi 17 – VARSOVIE, PL, Stodola

Dimanche 19 – BERLIN, DE, Tempodrom

Mardi 21 – KOLN, DE, Kantine

Dimanche 26 – DUBLIN, IR, Parc Fairview

Mardi 28 – ÉDIMBOURG, Royaume-Uni, Usher Hall

Mercredi 29 – LONDRES, Royaume-Uni, Eventim Apollo.

Achetez ou diffusez Daddy’s Home.