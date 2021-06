St. Vincent annonce une émission de radio Apple Music 1 inspirée des années 70

St. Vincent apporte les années 70 à Apple Music 1 avec sa nouvelle émission de radio Radio WSTV. Lancé sur la plate-forme le 4 juin à 18 h HNE, l’émission présentera des succès classiques de la décennie ainsi que des documents d’archives réels tels que des reportages, des prévisions météorologiques et des rapports de trafic.

Le premier épisode de WSTV Radio sera centré sur l’actualité du 15 août 1972, deux jours après le deuxième jour du concert du Festival of Hope qui s’est tenu à Long Island, sur le Roosevelt Raceway de New York. L’événement a présenté des apparitions de James Brown, Chuck Berry, Sly & the Family Stone, Jefferson Airplane et plus encore. L’épisode comprendra de la musique de David Bowie ainsi que des Isley Brothers et Gilbert O’Sullivan.

Prenant l’identité d’un DJ radio à New York, St. Vincent construira sa liste de lecture WSTV Radio à partir des trois chansons les plus populaires de chaque semaine sélectionnée des années 70. Pour mélanger les temps, la musicienne jouera également de la musique d’artistes populaires des années à venir et les présentera comme des premières premières pour son public radio.

“Sur WSTV Radio, je fais un petit voyage acide dans le temps avec une voix douce et tous les nouveaux (anciens) morceaux les plus cool”, a expliqué St. Vincent dans un communiqué. «C’est très amusant (pour moi, du moins). Prendre plaisir!”

L’annonce de WSTV Radio fait suite à la sortie du dernier album de St. Vincent la maison de papa, sorti le 14 mai via Loma Vista Recordings. Le projet a été produit par St. Vincent et Jack Antonoff et fait suite à l’album 2017 du chanteur MASSEDUCTION.

À propos de l’inspiration des années 70 de l’album, Pitchfork a écrit : « Un immense talent avec un palmarès impeccable, son métier méticuleux est égalé par un don Bowian pour le changement de forme. Chaque détail de construction du monde sur Daddy’s Home, son hommage d’un album au rock’n’roll des années 70, est exécuté avec une précision caméléonique; pas une note ou un cheveu sur sa perruque Candy Darling n’est à sa place.

Le dernier album de St. Vincent Daddy’s Home est disponible dès maintenant.