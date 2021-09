St. Vincent partage la chanson et la vidéo ‘The Nowhere Inn’ d’un nouveau film

Carrie Brownstein et Annie Clark alias Saint-Vincent co-écrit et joue dans L’auberge de nulle part, qui arrive en salles et en VOD le vendredi 17 septembre. En prévision du film, St. Vincent a partagé une nouvelle chanson de la bande originale, également intitulée “The Nowhere Inn”.

Le morceau sert de chanson thème au film et est accompagné d’une vidéo réalisée par Bill Benz, qui a également réalisé le film. Vincent a fait des tournées à travers le pays pour soutenir Daddy’s Home, jouant récemment une tête d’affiche exceptionnelle au Pitchfork Music Festival à Chicago le week-end dernier.

“Vous êtes ringard et normal dans la vraie vie, mais la disparité entre cela et qui vous êtes sur scène est choquante”, a déclaré Brownstein à Clark dans la première bande-annonce. “Nous sommes dans le même bateau”, ajoute Clark. “Moi et moi.” The Nowhere Inn a fait sa première au Festival du film de Sundance 2020.

Le film est stylisé comme un documentaire de concert en coulisses réalisé par Brownstein et centré sur Clark. The Nowhere Inn pousse la représentation d’un musicien en tournée à des extrêmes audacieux, la relation de travail entre le cinéaste et l’artiste se dénouant lentement au cours du tournage.

“Je voulais que les gens sachent qui je suis vraiment”, a déclaré Clark dans une interview à la caméra, coupée entre des scènes de fusillades occidentales et d’autres images surréalistes. « L’une des raisons pour lesquelles je voulais faire un documentaire en premier lieu, c’est que je serais enfin en contrôle de la narration… Une petite partie de moi commençait à me remettre en question. Tout ce que je peux dire, c’est que quelque part en cours de route, les choses ont terriblement mal tourné.

Le mois dernier, St. Vincent a ajouté un trajet lent à plat à son programme d’automne effréné avec la nouvelle vidéo de “Daddy’s Home”.

Comme sur le récent En bas et au centre-ville Un concert spécial diffusé dans le monde entier par Moment House, le matériel de Daddy’s Home a pris vie aux côtés d’agrafes couvrant le catalogue St. Vincent lors de sa tournée américaine.

