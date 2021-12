St. Vincent partage le remix de Pay Your Way In Pain d’IDLES

St. Vincent a partagé « Pay Your Way In Pain (IDLES Remix) » – sur lequel la formation post-punk britannique révèle une dimension alternative sinistre et industrielle du morceau d’ouverture et du single principal du meilleur album alternatif de St. Vincent Grammy – nommé Daddy’s Home. Vous pouvez consulter la nouvelle version de « Pay Your way In Pain » ci-dessous.

« Ce que j’aime vraiment dans l’album Daddy’s Home, c’est d’utiliser cette énergie de camp d’une manière vraiment violente », a expliqué Mark Bowen de IDLES. « Cet embrasser le nostalgique, voire le kitsch, mais l’utiliser pour faire de la musique futuriste progressive. Cela m’a beaucoup rappelé l’énergie de la house et de la techno des débuts, mais enveloppé dans cette esthétique du début des années 70. Je voulais augmenter le camp et la violence dans le remix tout en conservant les sentiments et les sensibilités du morceau original.

la maison de papa est sorti le 14 mai 2021 sur Loma Vista Recordings, aux raves dont « Dans une industrie peuplée d’artistes qui revendiquent la singularité, il n’y a peut-être pas de musicien plus digne de l’étiquette que Saint-Vincent » (Entretien), « St. Le son de Vincent est plus électrique que jamais » (Los Angeles), « St. Vincent est arrivé au point où nous ne pouvons pas détourner le regard, car il n’y a personne dans la pop indie comme Annie Clark » (Paste) – sans parler des premiers meilleurs de 2021 de USA Today, Variety, Entertainment Weekly, Uproxx, Flood , l’AV Club et plus encore.

Après avoir passé une grande partie de 2021 à être animé par St. Vincent and the Down and Out Downtown Band sur les scènes de salles telles que le Radio City Music Hall et le Hollywood Bowl, Daddy’s Home accumule actuellement les meilleures distinctions de fin d’année du comme The Guardian et Rolling Stone – avec ce dernier ajoutant: « Slinky, intelligent et glorieusement down-and-out, le dernier St. Vincent nous ramène à New York du Velvet Underground… Le caméléon rock & roll de notre génération, Annie Clark se penche sur la collection de disques de son père autrefois incarcéré pour livrer des airs de Bowie et de Prince qui sont simultanément tout à fait les siens… »

