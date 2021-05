St.Vincent partage le single “ Down ” de son prochain album “ Daddy’s Home ”

Lançant la semaine de sortie de son premier album en quatre ans, St. Vincent a partagé «Down» comme le troisième single de La maison de papa. L’album arrivera le vendredi 14 mai via Loma Vista Recordings.

«Down» arrive avec un visuel réalisé par Bill Benz et St. Vincent, ou Annie Clark comme beaucoup la connaissent. Il maintient le courage cinématographique de l’ère de la maison de papa, trouvant son plomb fonctionnant sous une paranoïa anxieuse.

“Dites-moi qui vous a blessé – non, attendez, je m’en fiche / Entendez une excuse pour laquelle vous pensez que vous pouvez être cruel”, chante St / Vincent sur “Down”. “Maman a toujours dit / Tu dois tourner l’autre joue / Mais même elle serait d’accord / Tu es une exception à cette règle.”

«Down» suit «Pay Your Way In Pain» et «La fonte du soleil»En tant que célibataire principal de Daddy’s Home. L’album trouve une nouvelle collaboration de St. Vincent avec le producteur et auteur-compositeur Jack Antonoff. Le couple avait déjà rejoint le groupe de force sur l’album Masseduction 2017 de Saint-Vincent.

Daddy’s Home est le septième album studio de Clark et raconte la sortie de prison de son père à travers un objectif créatif. S’adressant à Mojo, St. Vincent a déclaré: «Je voulais revenir à la musique que j’ai écoutée plus que toute autre – les disques de Stevie Wonder du début des années 70, Sly And The Family Stone. J’ai étudié aux pieds de ces maîtres.

«Dans une industrie peuplée d’artistes qui revendiquent la singularité, il n’y a peut-être pas de musicien plus digne du label que St. Vincent», a écrit Interview. «Un virage résolument rétro pour l’artiste tournée vers l’avenir, c’est un hommage à la collection de vinyles de son père, un tourbillon sonore de Steely Dan, Nina Simone et Lou Reed.

Des critiques ont déjà commencé à arriver pour la sortie, avec Le gardien l’écriture éclatante de l’album.

«En canalisant le funk new-yorkais des années 70 et la sortie de prison de son père, la toujours brillante Annie Clark se détend sur son sixième album engageant et soul.

St. Vincent’s Daddy’s Home sortira le 14 mai et est disponible en précommande.