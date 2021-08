St. Vincent partage une nouvelle vidéo surréaliste pour la maison de papa

St. Vincent ajoute un trajet lent à plat à son programme d’automne effréné avec la nouvelle vidéo de « Daddy’s Home ».

Une rêverie surréaliste parsemée de glamour passé, la vidéo offre une nouvelle dimension à la chanson titre de son dernier album, sorti le 14 mai chez Loma Vista et résidant actuellement sur les listes Best of 2021 So Far de AV Club, Entertainment Weekly, Flood, The Needle Drop, Rolling Stone, Uproxx, Variety et plus encore. Vous pouvez prévisualiser la nouvelle vidéo ici.

Comme sur le récent ‘Down and Out Downtown’ spécial concert complet diffusé dans le monde entier par Moment House, le matériel de Daddy’s Home prendra vie aux côtés d’agrafes couvrant le catalogue St. Vincent lors de sa tournée américaine très attendue. St. Vincent sera sur la route à partir du 3 septembre à Portland, ME et inclura des apparitions au Radio City Music Hall, au Pitchfork Festival de Chicago, au Hollywood Bowl et plus encore avant de se terminer le 22 octobre au festival Shaky Knees à Atlanta. Voir ci-dessous pour une liste complète des dates de tournée.

Le prochain arrêt de l’odyssée apparemment sans fin de Saint-Vincent sera The Nowhere Inn, qui ouvrira le 17 septembre dans les cinémas et partout où les films sont loués, achetés ou diffusés en continu. Co-écrit par et avec St. Vincent (alias Annie Clark) et Carrie Brownstein, et réalisé par Bill Benz (réalisateur de tous les clips de Daddy’s Home), le long métrage métafictionnel d’IFC Films présente un commentaire tout aussi drôle et fracturé sur la réalité, l’identité et l’authenticité.

St. Vincent passera ensuite du grand écran à l’écran de télévision, se produisant en tant qu’invité musical dans l’épisode du 21 septembre de Jimmy Kimmel Live!

La tournée américaine St. Vincent ‘Daddy’s Home’ 2021 comprend les dates suivantes :

09/03/21 – Portland, ME – Thompson’s Point

09/04/21 – Burlington, VT – Higher Ground

09/07/21 – Cincinnati, OH – Le Andrew J Brady ICON Music Center

09/08/21 – Pittsburgh, PA – Stage AE Indoor

09/10/21 – Indianapolis, IN – Chambre égyptienne

09/11/21 – Chicago, IL – Pitchfork Festival

14/09/21 – Minneapolis, MN – L’armurerie

16/09/21 – Denver, CO – Mission Ballroom

18/09/21 – Salt Lake City, UT – SLC Twilight Series au Gallivan Center

19/09/21 – Las Vegas, NV – La vie est belle

22/09/21 – Paso Robles, CA (soutien direct : Spoon) – Vina Robles

23/09/21 – Berkeley, CA (soutien direct : Spoon) – The Greek Theatre

24/09/21 – Los Angeles, CA (support : Spoon et Mereba) – Hollywood Bowl

10/02/21 – Irving, Texas – Irving Music Factory

10/03/21 – Austin, Texas – ACL

10/05/21 – Oklahoma City, OK – Le critère

10/07/21 – Kansas City, MO – Uptown Theatre

10/08/21 – St. Louis, MO – Concours de beauté

10/09/21 – Nashville, Tennessee – Ascend Amphitheatre

11/10/21 – Philadelphie, PA – Le Met

10/12/21 – New York, NY – Radio City Music Hall

14/10/21 – Boston, MA – Centre Boch – Théâtre Wang

15/10/21 – New Haven, CT – College Street Music Hall

16/10/21 – Columbia, MD – Tout va

18/10/21 – Cleveland, OH – Théâtre Agora

20/10/21 – Détroit, MI – Fillmore

22/10/21 – Atlanta, GA – Festival Shaky Knees.

Achetez ou diffusez Daddy’s Home.