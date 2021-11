St. Vincent’s Daddy’s Home parmi les meilleurs albums de Rough Trade de 2021

Le détaillant indépendant Rough Trade a annoncé une nouvelle suite de pressages de vinyles exclusifs, célébrant sa liste récemment publiée des meilleurs albums de 2021.

La liste complète classe un total de 100 records, avec le top 20 – surmonté par New Long Leg par Dry Cleaning, et complété par des records très acclamés, notamment La maison de papa par Saint-Vincent, Japanese Breakfast’s Jubilee et Parfois I Might Be Introvert de Little Simz. Tous les titres reçoivent de nouveaux coloris exclusifs à Rough Trade.

Dans une déclaration partagée avec l’actualité, Dry Cleaning a déclaré: «Les magasins de disques Rough Trade ont joué un rôle énorme dans nos vies musicales. C’est un sentiment incroyable d’avoir eu leur soutien et d’être leur album de 2021 au milieu d’une si belle année pour la musique. »

Pour célébrer leur place de numéro un, Dry Cleaning a récemment présenté un spectacle unique exclusif à la Rainbow Room du Rockefeller Center de New York, avec le soutien de ses collègues créateurs de listes The Muckers. Les billets étaient gratuits pour ceux qui ont acheté la version vinyle du groupe Tascam Tapes, qui était également exclusive à Rough Trade.

Les autres actes inclus dans la liste sont Arlo Parks (avec son disque Collapsed In Sunbeams), Black Midi (Cavalcade), The Weather Station (Ignorance), Black Country, New Road (For The First Time) et Squid (Bright Green Field).

Les meilleurs albums de Rough Trade de 2021 sont les suivants :

Nettoyage à sec – Nouveau Long Leg

Arlo Parks – effondré sous les rayons du soleil

Little Simz – Parfois, je pourrais être introverti

Biceps – Îles

Petit déjeuner japonais – Jubilé

Park Hye Jin – Avant de mourir

Mdou Moctar – Afrique Victime

Midi Noir – Cavalcade

L’Rain – Fatigue

La Station Météo – Ignorance

RALENTI – Crawler

Madlib – Ancêtres du son

Black Country, New Road – Pour la première fois

Saint-Vincent – ​​La maison de papa

Calmar – Champ vert vif

Les Muckers – Endeavour

Cassandra Jenkins – Un aperçu de la nature phénoménale

Loup Alice – Week-end Bleu

Tirzah – Niveau de couleur

Jane Weaver – Troupeau.

