Cela fait 20 ans depuis le dernier long métrage POIGNANT VERS L’OUEST L’album est sorti en 2001, et l’attente est enfin terminée alors que le groupe annonce aujourd’hui les détails de leur nouvel album tant attendu. « Chasser les fantômes » sortira le 18 mars 2022 via COP International Records, avec 10 morceaux qui ont le son caractéristique du groupe de rock industriel avec un éclat moderne qui reprend là où ils s’étaient arrêtés.

Pour célébrer la nouvelle, POIGNANT VERS L’OUEST donne un avant-goût du matériel à venir en partageant « Je ne suis rien » à côté d’une nouvelle vidéo lyrique. Voir ci-dessous.

« Chasser les fantômes » présentera de toutes nouvelles chansons ainsi que des remaniements du célèbre EP de la réunion 2020 du groupe « Mort et enterré » qui trouve des membres fondateurs originaux Christophe Hall (voix/guitare) et Walter Flakus (claviers/programmation) se concentrant sur l’incroyable partenariat qui a déjà produit une série de succès qui ont dominé les bandes originales de radio et de films alternatifs, y compris « Honte », « Sauve toi » et « Que dois-je faire? » – et a abouti à deux disques d’or.

Pour recréer cette alchimie originale, le groupe a recruté le légendaire producteur John Fryer à nouveau barrer « Chasser les fantômes ». Friteuse, dont les crédits de production incluent MODE DEPECHE, ONGLES DE NEUF POUCES, 4AD, COCTEAU JUMEAUX et AMOUR ET FUSÉES, à l’origine travaillé avec POIGNANT VERS L’OUEST sur leurs premières versions les plus vendues « Impie » (1994) et « Wither Blister Burn + Peel » (1996). « Chasser les fantômes » était également maîtrisé par Tom Baker qui aime Friteuse, travaillé avec POIGNANT VERS L’OUEST sur leurs premières sorties et fait partie de l’équipe de production réunie sur le dernier album. Le courant POIGNANT VERS L’OUEST la gamme de groupes comprend Carlton Boss (guitares et programmation) et Bobby Amaro (tambours).

Dit Flakus: « Il semble que nous travaillions sur cet album depuis longtemps, essayant de le faire juste. Avec l’aide de John Fryer et COP Internationale, tout s’est mis en place. Nous sommes tellement excités que le monde entende enfin l’album. Le seul ‘Je ne suis rien’ n’est que la pointe de l’iceberg. »

Ajoute salle: « C’est super d’être de retour et de travailler avec John Fryer et Tom Baker était encore une fois génial et avait l’impression de faire une pure vieille école POIGNANT VERS L’OUEST album. Je suis impatient de voir comment les gens recevront les nouvelles chansons. »

Préventes pour « Chasser les fantômes » commencera début janvier et les fans sont encouragés à s’inscrire dès maintenant pour recevoir des rappels par e-mail. L’album, avec des illustrations de David Seidman (un artiste qui a également travaillé avec COHEED ET CAMBRIA et est connu pour ses images éthérées et surréalistes) sera disponible aux formats numérique, CD et vinyle, avec tous les détails et un merch exclusif en édition limitée qui seront annoncés bientôt.

La liste complète des morceaux pour « Chasser les fantômes » est comme suit:

01. Je ne suis rien



02. Biens endommagés



03. Froid



04. Pousser



05. Terre en friche



06. Ctrl Z



07. Crawl



08. Mort et disparu



09. Fantôme



dix. La fin



