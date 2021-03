Stabilité financière et moyens de l’améliorer

Profitez de solutions de crédit en tenant compte de votre capacité de remboursement. Surveillez régulièrement vos rapports de crédit pour être au courant de votre santé financière

La pandémie rappelle que la nécessité de se concentrer sur la stabilité financière est plus urgente que jamais. L’année difficile qui s’est écoulée a incité les gens à repenser les moyens de mieux se préparer aux situations d’urgence. La stabilité financière doit être une étape clé pour tous les individus. Il est essentiel que l’on puisse atteindre tous les objectifs de la vie confortablement sans aucun compromis. Un bouclier financier aidera non seulement à atteindre les objectifs de la vie, mais protégera également les personnes et leurs familles contre toute circonstance imprévue. Compte tenu des incertitudes persistantes, de solides perspectives de stabilité financière seront essentielles pour traverser une période difficile.

Une planification financière équilibrée est la clé de la stabilité financière

Au fil des ans, la prise de conscience de la planification financière s’est accrue car elle est un moteur clé de la stabilité financière. Pendant longtemps, une majorité d’Indiens ont généralement conservé leur épargne intacte sur des comptes bancaires ou investi dans des actifs physiques tels que l’or et l’immobilier. Dernièrement, la prise de conscience croissante des différentes avenues d’investissement et des moyens intelligents d’investissements numériques a permis aux gens d’investir dans des actions, des fonds communs de placement et d’autres avenues liées au marché pour de meilleurs rendements. Un portefeuille équilibré est un portefeuille qui distribue proportionnellement les actifs dans des instruments de croissance et d’épargne via des investissements en actions, en titres à revenu fixe, en actions et en produits de gestion des risques pour optimiser les rendements. Une telle stratégie d’allocation d’actifs est essentielle à la stabilité financière car elle tient compte des avantages de chaque instrument d’investissement.

Stabilité financière pour atteindre les différents objectifs de la vie

Bien que l’inflation croissante et la hausse du coût de la vie soient des facteurs clés, il est important de réaliser que les engagements financiers évoluent au fur et à mesure que nous progressons dans nos vies, et nos divers besoins tels que l’enseignement supérieur, les loisirs, le mariage, la garde d’enfants, le démarrage de sa propre entreprise ou même la retraite anticipée exige une stabilité financière.

Dans un premier temps, il est essentiel d’avoir des objectifs financiers clairs et définis pour les différentes étapes de la vie. Prenez le temps chaque année d’évaluer tous vos investissements et d’analyser ceux qui sont les plus prometteurs sur le long terme. Vos objectifs évolueront avec le temps et vous devrez modifier votre approche de planification pour les différentes étapes de votre vie. Selon les besoins financiers tels que l’éducation de votre enfant ou le démarrage de votre propre entreprise, ces objectifs varieront de la création de richesse à l’atténuation des risques et des rendements à court terme à la constitution d’un corpus de retraite.

Des étapes simples pour renforcer la stabilité financière

Quelle que soit votre situation dans votre cycle de vie financière, voici quelques conseils qui peuvent vous aider à mieux maîtriser vos finances et à atteindre une meilleure stabilité:

Commencez tôt et développez l’habitude d’économiser une partie de vos revenus de manière cohérente chaque mois. Établissez un budget mensuel en évaluant toutes vos dépenses et suivez une approche disciplinée des dépenses. Tenez-vous en au budget. C’est le meilleur moyen de s’assurer que les factures sont payées et que les économies sont sur la bonne voie. Solutions de crédit disponibles en tenant compte de votre capacité de remboursement. Surveillez régulièrement vos rapports de crédit pour être au courant de votre santé financière Utilisez vos cartes de crédit à bon escient et assurez-vous que les paiements sont effectués à temps Achetez des actifs qui génèrent des revenus et concentrez-vous sur des investissements à des prix attractifs susceptibles de s’apprécier avec le temps Assurez-vous que votre portefeuille est équilibré avec le meilleur actif une approche d’allocation adaptée à vos objectifs financiers Préparez un fonds de prévoyance en dehors de votre épargne habituelle pour des circonstances imprévues, en veillant à ce que l’épargne ne soit jamais entachée Maintenir une bonne cote de crédit. Cela aidera à profiter des meilleures options de crédit à chaque étape de la vie

Les gens ont souvent du mal à faire le premier pas vers la gestion de leurs finances. Comme le dit le célèbre proverbe, «Le secret pour avancer est de commencer». Aujourd’hui, grâce aux interventions technologiques, il est possible d’automatiser les paiements réguliers et de définir des notifications pour éviter les frais de retard. Ces étapes simples peuvent contribuer grandement à assurer la pérennité des individus et à améliorer leur situation financière. L’année dernière a appris à beaucoup à être adaptables et tournés vers l’avenir. Il est temps d’aborder la gestion financière de manière holistique du point de vue de la stabilité financière pour obtenir des rendements sains et soutenus à court et à long terme.

par, Navin Chandani, directeur général et chef de la direction, CRIF Highmark

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt avec le calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.