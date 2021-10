Stabilité politique : Shaktikanta Das dirigera RBI pendant encore trois ans

Cette décision signale également que la normalisation des taux d’intérêt pourrait être progressive et que la croissance prendra le pas sur l’inflation dans le programme de la banque centrale jusqu’à ce que la reprise économique soit fermement ancrée.

Le gouvernement a reconduit le gouverneur de la Reserve Bank of India (RBI) Shaktikanta Das pour trois ans supplémentaires, suggérant une continuité dans les paramètres de la politique monétaire à un moment où le Centre et la banque centrale s’efforcent de remettre sur pied l’économie ravagée par Covid vite.

La décision du Comité des nominations du Cabinet (ACC) prendra effet à la fin du mandat actuel de trois ans de Das, le 10 décembre. Le mandat de Das dépassera donc brièvement le mandat actuel du gouvernement.

Cette décision signale également que la normalisation des taux d’intérêt pourrait être progressive et que la croissance prendra le pas sur l’inflation dans le programme de la banque centrale jusqu’à ce que la reprise économique soit fermement ancrée.

La roupie s’est appréciée de 0,4% par rapport au dollar, tandis que le rendement obligataire de référence à 10 ans a augmenté d’un point de base à 6,38% vendredi, en réponse à l’annonce de la reconduction de Das.

Das, un bureaucrate de carrière, a été choisi par le gouvernement en décembre 2018 pour diriger la banque centrale à la suite de la démission surprise d’Urjit Patel à la suite d’une querelle publique entre le ministère des Finances et la RBI.

Un peu plus d’un an plus tard, la crise de Covid a durement frappé l’économie, forçant la banque centrale à s’engager sur la voie d’une incertitude accrue avec courage. Das s’est engagé à faire « tout ce qu’il faut » pour compléter les efforts du gouvernement pour sortir l’économie de la crise sans précédent en soutenant la croissance en réduisant le taux des prises en pension à 4% et en adoptant un assouplissement quantitatif.

RBI a adopté une combinaison judicieuse de méthodes conventionnelles et non conventionnelles pour maintenir la liquidité du système. Lorsque les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et la hausse des prix mondiaux des matières premières ont poussé l’inflation au-delà du niveau de confort de la banque centrale (2-6%) pendant deux mois consécutifs jusqu’en juin, la RBI n’a pas eu recours à une réaction instinctive. Au lieu de cela, il a maintenu sa position accommodante et a convenu avec le gouvernement que les politiques de soutien devaient se poursuivre encore un certain temps.

La banque centrale et le FMI s’attendent à ce que la croissance réelle de l’Inde atteigne 9,5% en glissement annuel au cours de l’exercice actuel, la plus élevée parmi les grandes économies, après un exercice tumultueux au cours duquel le PIB a reculé de 7,3%. Cependant, l’économie revenant progressivement à la normale, le prochain défi de Das serait de rétablir les objectifs de stabilité des prix afin que l’inflation ne fasse pas dérailler la dynamique de croissance. Un autre défi serait d’empêcher les rendements obligataires de tout pic irrationnel et de veiller à ce que le programme d’emprunt élevé du gouvernement se déroule sans heurts à un moment où les prix mondiaux du pétrole brut menacent d’atteindre des sommets pluriannuels.

Officier de l’IAS par lots de 1980 au sein du cadre du Tamil Nadu, Das a occupé le poste de secrétaire aux revenus et aux affaires économiques avant sa retraite en 2017. Il a ensuite été nommé membre de la quinzième Commission des finances et également sherpa indien du G-20. Au cours de son mandat en tant que secrétaire de la DEA, Das était le principal bureaucrate du ministère des Finances chargé de superviser la décision de démonétisation très controversée du gouvernement en novembre 2016.