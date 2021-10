Stable One UI 4 (Android 12) ‘probablement’ arrivera avant la fin de l’année

Alors qu’Android 12 approche de sa sortie officielle, les utilisateurs de Samsung se demandent sans aucun doute quand ils peuvent s’attendre à ce que One UI 4 arrive sur leurs téléphones. Grâce à un récent post sur le forum, nous pouvons avoir une idée de quand ce sera.

TizenHelp a repéré un message sur le forum où un modérateur donne un aperçu du déploiement stable de One UI 4. En réponse aux utilisateurs s’informant de la version, le modérateur indique que la mise à jour est toujours en développement, ce qui rend difficile de discerner précisément quand les utilisateurs doivent s’y attendre. Cependant, ils disent qu’un déploiement avant la fin de l’année est tout à fait possible.

Actuellement, le Galaxy S21 développe également la version Android 12 (One UI 4) et la situation évolue, il est donc difficile de donner une réponse claire. Nous collaborons activement avec les opérateurs KT, et cela devrait être possible d’ici décembre au plus tard.

Bien sûr, prenez avec précaution jusqu’à une annonce officielle de Samsung, mais un lancement en décembre n’est pas hors du domaine des possibilités. One UI 3 a commencé à être déployé sur les appareils internationaux en décembre 2020, avec la mise à jour frappant certains des meilleurs téléphones Android de Samsung aux États-Unis le mois suivant. Nous avons contacté Samsung pour obtenir plus de détails et vous tiendrons au courant si nous avons une réponse.

Le modérateur indique que Samsung se coordonne avec les opérateurs sud-coréens, nous pouvons donc probablement nous attendre au déploiement sur les modèles S21 là-bas avant d’atteindre certains appareils dans d’autres régions dans les mois à venir.

Samsung est déjà bien engagé dans le programme bêta One UI 4, qui est actuellement disponible pour les propriétaires de Galaxy S21. La deuxième version bêta apporte des couleurs dynamiques à la Material You, un peu comme ce qui apparaîtra sur les appareils Pixel une fois qu’elle sera déployée. Nous pourrions également en savoir plus sur One UI 4 lors du prochain Galaxy Unpacked Part 2 de Samsung la semaine prochaine.

Si vous souhaitez essayer la version bêta, vous pouvez récupérer votre S21 et vous inscrire à l’aide de l’application Samsung Members si vous vous trouvez dans un pays pris en charge.