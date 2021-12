Stablecoin Flippening: UST devient le Stablecoin décentralisé le plus important par capitalisation boursière

UST, l’une des pièces stables du projet Terra, est devenue la pièce la plus importante en termes de capitalisation de nos jours, après avoir dépassé son rival basé sur Ethereum, DAI. L’UST est actuellement la pièce de monnaie de banlieue la plus importante du marché, clôturant une année de croissance pour le programme Terra, qui est actuellement l’une des crypto-monnaies prime 10 les plus précieuses du marché.

UST retourne DAI parce que le Stablecoin décentralisé le plus précieux

UST, l’un des stablecoins dérivés du projet Terra, est devenu le projet le plus précieux de ce type en termes de capitalisation boursière, prenant la place que DAI, un autre stablecoin de banlieue, détenait autrefois. Cela clôt une année de croissance pour le programme Terra et pour UST, qui ont réussi à passer d’une capitalisation de 182 millions de dollars au début de 2021 à pas moins de 9 milliards de dollars en décembre.

Désormais, UST consolide sa nouvelle position de quatrième pièce stable avec la capitalisation boursière la plus importante, derrière USDT, USDC et BUSD, toutes des pièces stables centralisées. alors que ceux-ci fonctionnent en déposant des garanties pour soutenir les jetons sur le marché, UST est un stablecoin algorithmique qui utilise un autre jeton du schéma Terra (LUNA) pour équilibrer son ancrage par rapport au prix du dollar américain.

D’autres Stablecoins décentralisés et LUNA ont conjointement grandi

Au cours des trente derniers jours, les pièces stables de banlieue alternative ont également mûri en termes de capitalisation boursière. Des jetons comme Frax et MIM ont gagné pas mal de 30%, FRAX atteignant même 40% en termes de capitalisation boursière. Ces jetons décentralisés ne dépendent pas d’un objectif centralisé d’émission et ne peuvent pas

être bloqué par une autorité centrale.

En raison de l’attention accrue portée par les régulateurs à l’augmentation des pièces stables comme l’USDT et l’USDC, certains pensent que ces différentes pièces stables peuvent connaître une croissance supplémentaire, les utilisateurs affluant vers ces alternatives pour diverses raisons. Cependant, même avec toute cette croissance, l’USDT continue d’être la pièce stable la plus utilisée sur les bourses, avec un prix de 68 milliards de dollars des mains dynamiques symboliques hier.

La montée de l’UST a également propulsé la valeur de la divinité romaine, son jeton relatif, aux valeurs de l’ATH. Pour frapper UST, les utilisateurs du protocole Terra doivent être obligés de brûler une divinité romaine, ce qui rend le jeton très rare. La valeur de LUNA est passée de 0,64 $ en janvier à 80 $ aujourd’hui, soit une croissance de 125 fois en un an.

Do Kwon, fondateur et dirigeant d’entreprise de Terraform Labs, a déclaré qu’il pouvait proposer de déterminer une sauvegarde pour UST sous la forme de bitcoin (BTC) et de crypto-monnaies alternatives en utilisant la méthodologie de gouvernance des jetons, prévoyant de défendre son ancrage contre la volatilité pendant des périodes éprouvantes pour les nerfs. au sein du marché.

Le post Stablecoin Flippening: UST devient le plus important Stablecoin décentralisé par capitalisation boursière est apparu pour la première fois sur BTC Wires.