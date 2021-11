Stablecoin Tether s’écrase sur les bourses indiennes, les commerçants achètent le plongeon

Tether (USDT), la plus grande pièce stable au monde en valeur marchande, est devenue volatile sur les bourses indiennes dans un contexte d’incertitude réglementaire renouvelée. Et les commerçants avisés profitent de l’instabilité des prix.

La crypto-monnaie lancée pour aider à atténuer la volatilité associée à d’autres actifs numériques devrait toujours valoir 1 $ ou 74,37 roupies (₹) selon le taux de change actuel dollar-roupie ou USD/INR.

Cependant, mardi, l’USDT s’est écrasé sur des plates-formes locales de premier plan, atteignant jusqu’à 60 sur la bourse WazirX basée à Mumbai tout en maintenant l’ancrage 1:1 avec le dollar sur les bourses occidentales.

Cette décision s’est produite après que le bulletin de la Lok Sabha (chambre basse du Parlement) a déclaré que le projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle, 2021, visant à interdire toutes les crypto-monnaies privées, pourrait être présenté pour discussion lors de la session d’hiver imminente du Parlement qui doit commencer le novembre 29.

Certains commerçants ont profité de la mauvaise tarification et ont acheté des attaches à prix réduit. « Il y avait une opportunité d’arbitrage en achetant l’USDT à Rs. 60 pour le vendre à la cheville ou à la prime », a déclaré le commerçant Swarang Tanksali à CoinDesk dans un chat WhatsApp. « J’ai acheté une attache autour de 62 sur l’échange CoinDCX. »

Au moment de mettre sous presse, Tether change de mains autour de 74 sur les bourses indiennes, selon la source de données gadgets.ndtv.com.

MintingM, une société indienne de gestion d’actifs cryptographiques, a déclaré que de nombreux commerçants ne pouvaient pas profiter de la mauvaise tarification, car une poussée soudaine des volumes de transactions à la suite des nouvelles réglementaires a entraîné des problèmes techniques sur les principales bourses. « De nombreux investisseurs n’ont pas pu transférer d’argent vers des bourses », a déclaré MintingM. « Ceux qui détiennent des INR sur les bourses pourraient prendre le pari. »

Le chercheur en sécurité de la blockchain, Mudit Gupta, a déclaré que ce sont principalement les petits commerçants qui profitent de la mauvaise tarification. « Puisque la crypto est dans la zone grise [in terms of lack of regulatory clarity], aucun grand teneur de marché n’y touche en Inde », a déclaré Gupta lors d’une conversation sur Twitter.

Alors que l’attache s’est rétablie pour s’échanger à peu près en ligne avec le taux de change USD/INR, elle est toujours en deçà du prix de 80 observé avant le krach. Tether se négocie généralement avec une prime d’environ 5% sur les bourses indiennes en raison de la forte demande.

Pas le premier crash

Fin janvier, Tether a subi un effondrement similaire, passant de ₹80 à ₹61 après que le bulletin de Lok Sabha de l’époque ait cité le projet de loi visant à interdire les crypto-monnaies dans le cadre du programme parlementaire du gouvernement.

Comme on l’a vu plus haut, la baisse s’est rapidement inversée, et le projet de loi n’a jamais été déposé au Parlement.

Le projet de loi qui sera présenté à la session d’hiver semble être le même qu’en janvier. Le projet de loi vise à interdire les crypto-monnaies privées tout en facilitant le développement d’une roupie numérique qui sera lancée par la Reserve Bank of India.

Pourtant, l’attache s’est écrasée avec le bitcoin et les jetons meme populaires dogecoin et shiba inu. La réaction du marché suggère que les récents rapports des médias selon lesquels le gouvernement assouplissait sa position sur la cryptographie avaient suscité des attentes pour un langage plus convivial dans le projet de loi.

Les détails du projet de loi ne sont pas disponibles dans le domaine public. Sumit Gupta, PDG de WazirX, a déclaré à CNBC TV-18 tôt dans la journée que la définition du mot « crypto-monnaies privées » utilisé dans le projet de loi n’est pas claire. Gupta a ajouté que les législateurs ne veulent pas de crypto-monnaies en concurrence avec la roupie.

Crebaco Global affirme que le projet de loi Crypto actuel semble être le même que le projet de février. WazirX dit que les législateurs ne veulent pas d’une crypto qui concurrence l’INR pic.twitter.com/yZN7A3tomS – CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) 24 novembre 2021