Stablecoins a facilité un billion de dollars de volume de transactions au premier trimestre 2021

Monnaies stables

Stablecoins a facilité 1 billion de dollars de volume de transactions au premier trimestre 2021

La base monétaire Stablecoin augmente également, en bonne voie pour atteindre 100 milliards de dollars après avoir plus que doublé jusqu’à présent cette année.

L’offre totale de stablecoins a presque atteint 80 milliards de dollars. À partir de l’année un peu moins de 29 milliards de dollars, ces cryptos ou monnaies stables indexées fiat ont ajouté environ 33,33 milliards de dollars à son offre au premier trimestre de 2021.

L’USDT reste le stablecoin dominant avec une capitalisation boursière de 51,86 milliards de dollars tout en réalisant 3,4x du volume de bitcoins à plus de 68 milliards de dollars, selon Messari. Cette semaine, la plus grande bourse américaine Coinbase a annoncé son soutien à l’USDT basé sur Ethereum.

Bien que l’USDT soit toujours le roi, sa domination diminue progressivement avec le temps.

USDC, BUSD et DAI ont été les plus grands gagnants du trimestre, augmentant leur part à 17%, 6% et 5%, respectivement.

Avec une capitalisation boursière de 10,85 $, l’USDC arrive en deuxième position, ne faisant qu’une fraction du volume de l’USDT à 2,3 milliards de dollars.

Le BUSD de Binance prend également de l’ampleur, car il enregistre un volume de près de 10 milliards de dollars tout en ayant une capitalisation boursière de 5,25 milliards de dollars. DAI est un stablecoin de capitalisation boursière de 3,58 milliards de dollars gérant un volume de 560 millions de dollars.

Dans l’ensemble, les pièces stables ont facilité 1 billion de dollars de volume de transactions au premier trimestre 2021, ce qui est plus que les quatre trimestres précédents combinés, a noté Ryan Watkins, chercheur chez Messari.

Les Stablecoins ont connu un trimestre incroyable, leur base monétaire continuant d’augmenter à un rythme accéléré en ligne avec l’adoption croissante.

Cette adoption est pour un certain nombre de raisons, notamment les stablecoins étant faciles à accepter en tant que paiements. Ces monnaies numériques programmables «permettent aux développeurs de créer facilement avec elles et de déployer des applications avec une distribution mondiale».

De plus, ils fonctionnent sur une infrastructure publique mondiale qui fonctionne 24/7/365 tout en offrant aux utilisateurs des qualités d’autonomie, de confidentialité et d’interopérabilité plus fortes que les solutions de paiement existantes qui nécessitent KYC et limitent souvent l’accès, a déclaré Watkins.

Dans le domaine du stablecoin, le projet soutenu par Facebook, Diem Association vise à lancer un pilote avec un seul stablecoin lié à l’USD plus tard cette année. Proposé pour la première fois en juin 2019 sous le nom de libra, le projet a suscité l’opposition des régulateurs du monde entier.

AnTy est impliqué à plein temps dans l’espace cryptographique depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que levée de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.