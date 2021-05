Monnaies stables

JPMorgan: Stablecoins «Comparable aux plus grands fonds du marché monétaire de premier ordre», le PDG appelle à une réglementation cryptographique

Le géant bancaire a également estimé que l’impact du crash de la crypto sur les marchés grand public était «limité» et pas encore dans la même catégorie que les actions point-com dans les années 90 ou le crash des prêts hypothécaires à risque dans les années 2000 «en termes d’endettement des ménages / entreprises et infestation du secteur financier. »

Bitcoin a connu un tirage de 54% lors de la dernière chute de crypto profonde, Ether s’est écrasé de 61% et de nombreux altcoins ont baissé de 80% à 95%.

Le géant bancaire, JPMorgan dans son dernier rapport, a couvert ce krach tout en notant que ce repli s’est produit à 2 billions de dollars mais que son impact sur les marchés grand public est «limité» et qu’il n’était pas encore dans la même catégorie que le Nikkei dans les années 1980. , les actions point-com dans les années 90, ou le krach des prêts hypothécaires à risque dans les années 2000 «en termes d’endettement des ménages / entreprises et d’infestation du secteur financier».

“Les conséquences inter-actifs ont été légères, avec moins de tirage actions / crédit que lors de la frénésie des actions en janvier lors de la vente d’obligations en février”, a-t-il déclaré. «D’énormes pertes de richesse sont toujours possibles, mais pas nécessairement systémiques.»

Selon le rapport de la banque, l’ampleur de la correction avait «probablement» été amplifiée par une «forte détérioration des conditions de liquidité». En tant que tel, il plaide pour une réduction des risques supplémentaire compte tenu de l’absence d’achat dans l’espace des fonds BTC et du marché à terme réglementé de la BTC.

L’effondrement de la BTC, de l’ETH et d’autres prix a profité aux pièces stables en tant que valeur refuge relative, indique le rapport. Selon la banque, les pièces stables constituent un élément clé de l’infrastructure du marché de la crypto-monnaie et supportent la majorité du chiffre d’affaires dans les principales crypto-monnaies. BTC -0,23% Bitcoin / USD BTC USD $ 37,707,56

Stablecoins joue également un rôle clé dans l’augmentation de l’activité, en particulier dans les bourses offshore sans accès direct au système bancaire américain. Avec une capitalisation boursière totale de plus de 85 milliards de dollars, les stablecoins «sont des investisseurs potentiellement importants du marché monétaire, comparables aux plus grands fonds du marché monétaire de premier ordre», a-t-il déclaré.

Obtenez l’espace réglementé

Pendant ce temps, Jamie Dimon, le PDG de JPMorgan, a fait un pivot de son Bitcoin est une «fraude» pour appeler maintenant à une réglementation pour l’industrie.

Dans une interview accordée à CNBC plus tôt ce mois-ci, Dimon a discuté de la nécessité d’un cadre juridique et de mesures fiscales supplémentaires pour l’industrie à croissance rapide.

«Il devrait y avoir un cadre juridique réglementaire lié à la fiscalité, AML, autour de la crypto. Il vaut maintenant 2 billions de dollars. Quand vont-ils dire: «Oh mon dieu, cela mérite notre attention»? »

Il poursuit ensuite en disant que les autorités devraient accorder plus d’attention à l’espace cryptographique maintenant parce que, «quand c’est 3 billions de dollars, 4 billions de dollars et 5 billions de dollars», cela pourrait voir un «tollé» de problèmes dus à la flambée des escroqueries et autres questions. SpartanBlack, un partenaire du fonds crypto SpartanGroup a commenté,

«La chose la plus optimiste que Jamie Dimon ait jamais dite à propos de la cryptographie. On dirait qu’il veut que l’espace soit réglementé pour que JPMorgan puisse y jouer. »

