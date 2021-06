STABLECOINS EST NOTRE AVENIR ?

Comparer

Stablecoins offre commodité, confidentialité et sécurité.

Dans cet article, nous expliquons les sujets de la crypto-monnaie à l’aide d’histoires et d’exemples d’analogies. Aujourd’hui, nous voulons donc expliquer ce que sont les pièces stables et comment vous pouvez les utiliser au mieux pour tirer parti de vos opérations de cryptographie.

Premièrement, qu’est-ce qu’une monnaie stable ? Un stablecoin est techniquement un jeton utilitaire construit sur la blockchain d’une autre devise. Si vous ne connaissez pas les différences entre une pièce et un jeton, vous devriez consulter notre article précédent sur ce sujet. Mais tout l’intérêt d’un stablecoin est de créer une crypto-monnaie qui n’est pas volatile et ne change pas de prix. Stablecoins offre la commodité, la confidentialité et la sécurité des crypto-monnaies tout en offrant la stabilité et la confiance de la monnaie fiduciaire.

Un stablecoin est indexé sur l’USD et, en théorie, il devrait toujours être égal à 1 USD.

Bitcoin, la première crypto-monnaie, a été créée pour être utilisée comme réserve de valeur. Cependant, comme il n’est pas largement adopté et qu’il n’y a pas beaucoup de réglementations, le prix fluctue beaucoup. A tel point qu’il est classé comme un investissement spéculatif. Alors, que faire si vous souhaitez stocker de l’argent à l’aide de la technologie crypto, mais ne voulez pas risquer votre investissement avec les fluctuations de prix des crypto-monnaies dans le monde d’aujourd’hui ? Eh bien, vous pouvez utiliser un stablecoin de confiance. Avant de vous plonger trop profondément dans les pièces stables, vous avez d’abord besoin d’un rappel sur les différences entre un échange centralisé et un échange décentralisé.

Un échange centralisé est un échange qui appartient à une entité, telle que Coinbase. Mais ils vous permettent d’acheter et de vendre des crypto-monnaies. Puisqu’il s’agit d’une entreprise, ils sont techniquement réglementés par le gouvernement dont ils dépendent. D’autre part, un échange décentralisé est un échange qui n’est pas géré par une entreprise, mais géré par code. Les modifications apportées à l’échange ne se produisent que lorsque le code est modifié, et en raison de sa nature décentralisée, un gouvernement ne peut pas réguler le contrôle ni même les fermer comme il le pourrait avec Coinbase. En utilisant des stablecoins, vous pouvez échanger d’ethereum vers un stablecoin, de ce stablecoin vers bitcoin, de cette devise vers un autre stablecoin. Chaque fois que vous le souhaitez, utilisez un échange décentralisé. De cette façon, vous n’avez pas à payer autant de frais, vous n’avez pas à attendre aussi longtemps, ou vous n’avez pas à vous soucier du suivi du gouvernement ou de l’annulation de vos transactions comme si vous deviez le faire si vous utilisiez un échange centralisé. .

Maintenant, c’est un très bel avantage des pièces stables. Disons que vous achetez 100 bitcoins pour 100 USD. Le Bitcoin monte alors jusqu’à 10 000 $ par pièce. Vous vendez donc 50 bitcoins pour un demi-million de dollars, vous échangez donc 50 de ces bitcoins contre DAI ou USDC, qui sont des pièces stables pour un demi-million de dollars. Et puis vous le retenez quand vous pouvez le racheter à un prix inférieur. C’est presque comme un compte d’épargne en crypto-monnaie. Les Stablecoins sont également avantageux lorsque vous investissez dans des plateformes comme AAVE ou COMPOUND, où vous pouvez gagner des intérêts sur vos actifs cryptographiques. Parce que vous n’avez pas à vous soucier des fluctuations de prix. 20% apr et Ethereum n’ont pas d’importance si Ethereum chute de moitié. Cependant, 20 APR sur son stablecoin USDC est délicieux.

Ensuite, nous allons passer à des choses techniques. Comment fonctionnent les stablecoins ?

Eh bien, ils fonctionnent principalement de deux manières différentes; collatéralisation ou par le biais de mécanismes algorithmiques, également connus sous le nom de manipulation de contrats intelligents. C’était beaucoup de mots importants, mais nous allons les décomposer pour vous. Tout d’abord, la garantie fiduciaire signifie que chaque pièce est adossée à quelque chose. Dans la plupart des cas, il s’agit d’un dollar américain. Ce sont en quelque sorte les monnaies d’autres pays comme l’euro ou encore l’or. Tether est en fait l’une des plus grandes entreprises qui déverrouille leur stablecoin USDT en utilisant une garantie fiduciaire.

Les avantages d’un stablecoin avec garantie fiduciaire sont qu’ils sont bien plus stables que l’alternative. Cependant, ils ont des problèmes. La première est que vous ne pouvez pas investir l’argent nécessaire pour déposer chaque USDT. Cela pourrait signifier des millions de dollars pour cette société ne portant pas intérêt. Un autre problème est que quelqu’un dans l’entreprise pourrait détourner ou voler une grande partie de cette garantie. Et un dernier problème spécifiquement rencontré par la cravate est qu’il est très difficile de prouver que vous possédez la totalité du montant de la garantie.

Passons à la deuxième méthode. Parce que, comme alternative à la méthode de garantie fiduciaire, certaines pièces stables sont contrôlées par des contrats intelligents. Certaines personnes appellent ces pièces stables liées par un algorithme. Or, l’avantage de cette méthode est qu’elle est très facile à auditer. Il suffit de jeter un œil au code du contrat intelligent. Un autre avantage est qu’il n’y a pas d’actifs physiques à voler. Cependant, certains problèmes peuvent sembler bien pires. Les pièces stables contrôlées par des contrats intelligents ont tendance à être beaucoup plus volatiles. Tout simplement à cause de leur fonctionnement. Ce qu’ils font, c’est manipuler l’offre de leurs pièces pour ajuster le prix.

Maintenant, l’algorithme diffère entre chaque stablecoin, mais il existe trois algorithmes principaux. En fait, nous pouvons faire un article complet sur ces trois algorithmes spécifiques. Vous modifiez le montant de pièces dans votre portefeuille à chaque fois que vous le vérifiez. Pour que la valeur reste à peu près la même, un dollar. Le deuxième système utilise une imprimante d’argent et un système de récompense de bonus pour ajuster le prix à un dollar. Un troisième est très similaire au second, mais il utilise ce qu’on appelle des coupons. Et comment ils fonctionnent

En continuant, cependant, comment achetez-vous une pièce stable? En bref, les pièces stables sont achetées et vendues sur des bourses centralisées et décentralisées. Il est très facile d’acheter du tether ou daı ou USDC sur un échange centralisé comme Coinbase ou Gemini. Une autre méthode consiste à acheter quelque chose comme Ethereum sur Coinbase, à le transférer sur votre portefeuille privé, puis à utiliser un échange décentralisé comme Uniswap et à échanger cet eth contre un stablecoin.

Il est maintenant temps d’être un peu plus pessimiste à propos des pièces stables. Bien que les pièces stables aient de bonnes caractéristiques, il y a quelques points à considérer avant d’abandonner complètement votre compte d’épargne et de jeter toutes vos économies dans une pièce stable. Le premier est le manque d’assurance. Lorsque vous déposez votre argent sur un compte courant ou d’épargne dans une banque, il est assuré par le gouvernement. Au moins si vous êtes aux États-Unis. Certaines banques sont assurées par la FDIC, ce qui signifie qu’elles vous rembourseront jusqu’à 250 000 $ en argent volé ou perdu à la banque. Les Stablecoins n’ont pas encore cet avantage. Si une entreprise qui a démarré et exploite un tel stablecoin fait faillite, elle perdra très probablement tout son investissement et se retrouvera les mains vides.

Deuxièmement, nous devons à nouveau soulever la question des garanties. Rappelez-vous comment nous avons dit qu’il y avait des rumeurs selon lesquelles Tether pourrait ne pas être soutenu par de l’argent réel. Sinon, et cela fait peur aux gens, le prix pourrait beaucoup fluctuer. Cela pourrait même ne pas être rattaché à un dollar parce que l’attache ne vaut que ce que les gens pensent qu’elle vaut, et en ce moment, c’est un dollar. Si la croyance change, la valeur change.

Donc, pour conclure, les pièces stables sont une percée pour les crypto-monnaies en ce moment, et nous sommes ravis de voir où ils vont à partir d’ici. Si vous y investissez votre argent, nous vous conseillons d’être prudent et, comme toujours, de faire vos recherches.