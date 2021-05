Stablecoins Frappées, Coinbase Premium et Double Pump

Après le jeudi noir, nous avons eu un mercredi noir brutal qui a effacé des milliards de dollars de l’ensemble du marché de la crypto-monnaie.

Bitcoin a chuté à 30000 $ sur Coinbase, ce qui représente un tirage de près de 54%. Sur certains échanges, Bitcoin n’a trouvé son plancher qu’à 28000 dollars, en particulier sur les plateformes de produits dérivés.

Cela a évidemment poussé le marché à la panique et les sentiments à «une peur extrême». L’indice de peur et de cupidité, qui est tombé à 21, donne maintenant une lecture de 11, vu pour la dernière fois en mars 2020 lorsque le prix du BTC est tombé à 3800 $ et même plus bas sur BitMEX. À partir de ce bas, Bitcoin avait augmenté de plus de 1610% avant cette récente vente.

La bonne chose est «un marché extrêmement craintif comme celui-ci a historiquement présenté de solides opportunités d’achat pendant les cycles haussiers», a déclaré Arcane Research.

Cela signifie que cela pourrait être considéré comme une bonne opportunité d’achat, comme l’a noté Cathie Wood d’Ark Investment, qui a déclaré que nous étions dans une phase de capitulation. Elle est toujours confiante dans sa prévision de prix BTC de 500000 $ également.

SMH… J’ai vu mieux de toi PFT. Ici, nous achetons juste la trempette! https://t.co/1iJq0JTUUh – Tom Brady (@TomBrady) 19 mai 2021

Si vous avez besoin d’encore plus de hopium pour traverser ces temps difficiles, le prix du Bitcoin suit en fait assez bien le cycle de 2013.

Le marché a le sentiment depuis un certain temps maintenant que cette course haussière pourrait s’avérer être celle de 2013 lorsque Bitcoin a doublé.

Même si nous regardons la dernière course haussière, la crypto-monnaie a eu plusieurs retracements profonds, entre 30% et 40%.

Celles-ci pourraient vous être utiles… BTC maintenant vs 2013. pic.twitter.com/dzxizgZIUJ – Raoul Pal (@RaoulGMI) 19 mai 2021

Le marché montre déjà des signes de reprise alors que le prix du Bitcoin est revenu au-dessus de 40000 dollars.

Le même jour que la vente, plus de 100 millions de dollars de pièces stables ont également été frappées. Au début de cette semaine, la capitalisation boursière du stablecoin USDC à la croissance la plus rapide s’élevait à près de 16,4 milliards de dollars et s’élève aujourd’hui à plus de 17,7 milliards de dollars. Tether et BUSD n’ont pas eu beaucoup de changement dans leur offre.

De plus, les institutions n’ont peut-être pas été effrayées par ce recul profond, les crises de colère du PDG de Tesla, Elon Musk, face aux préoccupations environnementales de Bitcoin, ou la Chine interdisant la crypto-monnaie, comme l’a noté Spencer Noon de VariantFund,

«Je l’ai vérifié hier avec quelques contacts institutionnels. Étonnamment, le consensus a été que les trésors des entreprises ne se découragent pas du tout et réfléchissent à long terme à la valeur ajoutée de la BTC. »

Les gens qui achètent des BTC pour mettre leur trésorerie en banque IMO ne se soucient même pas vraiment de la volatilité sauf que cela signifie qu’ils peuvent acheter des BTC bon marché La thèse d’investissement en entreprise en BTC n’est pas un jeu de rentabilité, c’est un jeu de couverture / sécurité et quiconque n’est pas d’accord a tort https://t.co/WQd1cNX2iZ – bloomdartrryerrry (@loomdart) 20 mai 2021

La forte prime sur Coinbase reflète également ce sentiment. Alors que le marché commençait à se redresser hier, Bitcoin se négociait à un prix supérieur sur le plus grand échange crypto américain, jusqu’à 3 000 $ à un moment donné. Cela représente les grands joueurs qui récupèrent les creux.

