Stablecoins prend en charge des options de paiement «plus rapides et plus inclusives», selon l’administration Biden

Juridique & Réglementaire

Stablecoins prend en charge des options de paiement «plus rapides et plus inclusives», selon le rapport de l’administration Biden

AnTy2 novembre 2021

Le PWG a également appelé à une action « urgente » du Congrès pour réglementer les pièces stables afin de faire face aux risques prudentiels posés par les pièces stables. Mais rien de grand ne se passe « de sitôt ».

Le groupe de travail du président sur les marchés financiers (PWG), ainsi que le Bureau du contrôleur de la monnaie (OCC) et la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), ont publié son rapport sur les pièces stables.

Selon ce rapport de l’administration Biden, les pièces stables peuvent transformer la façon dont les paiements sont effectués.

Lorsqu’elles sont réglementées, les pièces stables pourraient « prendre en charge des options de paiement plus rapides, plus efficaces et plus inclusives », selon le rapport. « De plus, la transition vers une utilisation plus large des pièces stables comme moyen de paiement pourrait se produire rapidement en raison des effets de réseau ou des relations entre les pièces stables et les bases d’utilisateurs ou plates-formes existantes. »

Selon Jake Chervinsky, conseiller stratégique du fonds crypto Variant et auparavant avocat général chez Compound Finance, « une action rapide de ce Congrès sur * quoi que ce soit * est peu probable, encore moins sur quelque chose comme les pièces stables ».

Le rapport reconnaît que les agences fédérales n’ont pas l’autorité nécessaire pour mettre en œuvre ses recommandations, car il dit au FSOC de « envisager les mesures à sa disposition » en l’absence d’une action du Congrès, a-t-il noté.

« Il semble que rien de grand ne se produise (ou ne puisse) arriver de si tôt », a conclu Chervinsky, affirmant que les autorités doivent d’abord prendre le temps de faire le tri entre ce qui a du sens et ce qui ne l’est pas.

Pour le crypto-trader et économiste Alex Kruger, ce rapport sur les pièces stables est « un obstacle à court terme à franchir ».

Le papier Stablecoin est lu rapidement semble cohérent avec ce que nous entendons jusqu’à présent des régulateurs, et le congrès n’est pas très important pour faire quoi que ce soit en ce moment – CMS Tax Partners LLC (@cmsholdings) 1er novembre 2021

En raison de la « croissance rapide des pièces stables », le rapport a déclaré qu’il « augmentait l’urgence » de les réglementer.

Dans un communiqué, le président de la SEC, Gary Gensler, a noté que l’industrie des pièces stables de 130 milliards de dollars avait été multipliée par 20 au cours des 20 derniers mois. Bien qu’ils représentent environ 5% de tous les actifs cryptographiques, ils représentent plus de 75% de tous les échanges cryptographiques.

Le groupe de travail évoque également les risques « prudentiels » des stablecoins, notamment la concentration du marché, une course aux stablecoins ou l’incapacité des émetteurs à honorer les demandes de rachat.

Les conseillers économiques de PWG et de Biden ont appelé à une surveillance réglementaire et à une structure de marché formelle pour les pièces stables dès que possible afin de protéger les émetteurs, les investisseurs et les bourses. Ils ont spécifiquement recommandé au Congrès d’adopter une loi limitant l’émission de pièces stables aux banques assurées.

En classant les émetteurs de pièces stables comme des banques, les agences gouvernementales auraient une plus grande compétence sur leurs opérations et les régulateurs pourraient imposer les mêmes normes de capital et de liquidité que les institutions financières et les banques.

Le rapport a reconnu que certains émetteurs de pièces stables pourraient également rechercher que ces pièces stables soient utilisées pour des paiements à l’avenir, ce qui, combiné à l’utilisation de ces pièces à ancrage fiduciaire avec des plateformes de trading et de prêt cryptographiques, « soulève des problèmes de stabilité financière émergents », a déclaré Gensler. .

Le patron de la SEC a noté que l’agence, ainsi que la CFTC, déploieraient toutes les protections des lois fédérales sur les valeurs mobilières, le cas échéant.

AnTy

AnTy est impliqué à temps plein dans l’espace crypto depuis plus de deux ans maintenant. Avant ses débuts dans la blockchain, elle a travaillé avec l’ONG Doctor Without Borders en tant que collecte de fonds et depuis lors, elle a exploré, lu et créé pour différents segments de l’industrie.